Шойгу начал готовить «Ноев ковчег» 3 Николай Ульянов, «Росбалт»

2.09.2021, 8:18

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иллюстрационное фото: epa

Идеи министра обороны РФ вступили в противоречие с внешней политикой Путина.

Иной раз, слушая сводки погоды, приходишь к парадоксальному выводу: идея Шойгу о создании новых техно-городов в Сибири, миллионников, — не так уж и «распильна» и предвыборно-утопична. То есть она была бы таковой в нашей стране с вероятностью 146 процентов, если бы не пресловутое и многими недооцененное глобальное потепление. Причем недооцененное, возможно, благодаря нехилым лоббистским и пропагандистским усилиям адептов отечественной углеводородной религии, к каковым принадлежит большинство нынешнего правящего класса в России.

Возможно, слово «религия» в данном контексте кому-то покажется неуместным, но это только от незнания природы вопроса. Например, однажды моя супруга имела удовольствие лететь в бизнес-классе «Аэрофлота» рядом с менеджером и акционером газовой монополии, который честно признавался, что молится богу за ее благополучие. И что быть сотрудником и акционером «Газпрома» — невероятное счастье, ни с чем не сравнимое.

Однако ж факты говорят о том, что в мире что-то меняется, причем очень быстро. Например, как сообщили вчера СМИ со ссылкой на директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиду, из-за роста среднегодовой температуры и глобального потепления через 20-25 лет в Украине не будет зимы. Синоптик сообщил, что Украина входит в число стран, где глобальное потепление особенно ощутимо, — среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия. Кроме того, отметил Кульбида, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается.

Как вы понимаете, с такой перспективой можно не только потерять поставки газа в Европу, о чем напрямую недавно сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, но и вообще в геополитическом плане оказаться у разбитого корыта, не израсходовав ни одного патрона после бесконечных бравурных славословий о величии России и ее армии. Конечно, ядерное оружие у РФ никто не заберет и это на столетия гарантирует ее безопасность от иностранного военного вторжения. Если хватит денег на поддержание ядерного щита.

А их может не хватить, как в 1990-е годы, когда страна, наконец, почувствовала, что надорвалась в гонке за мировыми ништяками. И тогда, вдруг и неожиданно, власти России вновь начнут искать выход из геополитической ловушки. С естественным взглядом на наиболее коррупционные южные регионы как балласт (как это было при распаде СССР). Вместе с тем, Россию много раз хоронили, а она при этом все разрасталась. Чай не Великобритания.

И все же ситуация с климатом даже самым недалеким адептам «России на весь мир» намекает, что всеобщую катастрофу верой в могучего Путина или Шойгу, или кого они еще там придумают на смену вождя, не остановить. Льды Арктики и Антарктиды будут таять все быстрее, мировой океан поднимется к окнам домов туристических центров, штормов и цунами станет опасно много. Говорят, и с землетрясениями станет сложнее.

А теперь давайте подумаем — настолько ли тупа идея создания супергородов в Сибири, если ее отвязать от «токсичной» фигуры главы Минобороны и кандидата в депутаты от известной и многим противной партии?

Будет создана инфраструктура для городов-миллионников, причем в короткие сроки. За госсчет, а это пока работает. За тот же госсчет привезут минимально необходимое население. Понятно, что сразу в эти города по собственному желанию никто не ломанется. Идея городов-миллионников без жителей очень проста — это «ноевы ковчеги» для россиян после глобальной климатической катастрофы. Именно в Сибири шансы спастись для россиян наилучшие. Так что, может, не стоит иронизировать насчет предложений Шойгу. Хотя вроде Путин их уже одобрил, а значит Шойгу всего лишь транслятор. (По поводу рептилоидов острить не буду, мне кажется, всем, у кого есть мозги, все и так понятно).

Если вы думаете, что климат напирает только на нас, то ошибаетесь: в Китае, о чем есть немало свидетельств, строят целые города из небоскребов, в которых никто не живет. На будущее, про запас.

Но тогда, простите, зачем мы последнее десятилетие премся на юг, что-то нащупываем в Средней Азии, где СССР оставил миллионы граждан? Сирия, сейчас замаячил Афганистан. Если через 25 лет на Украине не будет зимы, зачем нам Афганистан, где явно ни одно существо, кроме как в горах, выжить не сможет?

При СССР наука в значительной степени влияла на планы руководства страны. Сегодня очевидно, что все зависит от настроения Путина, которому наплевать на мнение всех, кроме его друзей. И это плохо и для Путина, и для его друзей, и, главное, для России, потому что мир стремительно меняется, а они нет.

Николай Ульянов, «Росбалт»

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