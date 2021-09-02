закрыть
2 сентября 2021, четверг, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шойгу начал готовить «Ноев ковчег»

3
  • Николай Ульянов, «Росбалт»
  • 2.09.2021, 8:18
  • 5,586
Шойгу начал готовить «Ноев ковчег»
иллюстрационное фото: epa

Идеи министра обороны РФ вступили в противоречие с внешней политикой Путина.

Иной раз, слушая сводки погоды, приходишь к парадоксальному выводу: идея Шойгу о создании новых техно-городов в Сибири, миллионников, — не так уж и «распильна» и предвыборно-утопична. То есть она была бы таковой в нашей стране с вероятностью 146 процентов, если бы не пресловутое и многими недооцененное глобальное потепление. Причем недооцененное, возможно, благодаря нехилым лоббистским и пропагандистским усилиям адептов отечественной углеводородной религии, к каковым принадлежит большинство нынешнего правящего класса в России.

Возможно, слово «религия» в данном контексте кому-то покажется неуместным, но это только от незнания природы вопроса. Например, однажды моя супруга имела удовольствие лететь в бизнес-классе «Аэрофлота» рядом с менеджером и акционером газовой монополии, который честно признавался, что молится богу за ее благополучие. И что быть сотрудником и акционером «Газпрома» — невероятное счастье, ни с чем не сравнимое.

Однако ж факты говорят о том, что в мире что-то меняется, причем очень быстро. Например, как сообщили вчера СМИ со ссылкой на директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиду, из-за роста среднегодовой температуры и глобального потепления через 20-25 лет в Украине не будет зимы. Синоптик сообщил, что Украина входит в число стран, где глобальное потепление особенно ощутимо, — среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия. Кроме того, отметил Кульбида, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается.

Как вы понимаете, с такой перспективой можно не только потерять поставки газа в Европу, о чем напрямую недавно сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, но и вообще в геополитическом плане оказаться у разбитого корыта, не израсходовав ни одного патрона после бесконечных бравурных славословий о величии России и ее армии. Конечно, ядерное оружие у РФ никто не заберет и это на столетия гарантирует ее безопасность от иностранного военного вторжения. Если хватит денег на поддержание ядерного щита.

А их может не хватить, как в 1990-е годы, когда страна, наконец, почувствовала, что надорвалась в гонке за мировыми ништяками. И тогда, вдруг и неожиданно, власти России вновь начнут искать выход из геополитической ловушки. С естественным взглядом на наиболее коррупционные южные регионы как балласт (как это было при распаде СССР). Вместе с тем, Россию много раз хоронили, а она при этом все разрасталась. Чай не Великобритания.

И все же ситуация с климатом даже самым недалеким адептам «России на весь мир» намекает, что всеобщую катастрофу верой в могучего Путина или Шойгу, или кого они еще там придумают на смену вождя, не остановить. Льды Арктики и Антарктиды будут таять все быстрее, мировой океан поднимется к окнам домов туристических центров, штормов и цунами станет опасно много. Говорят, и с землетрясениями станет сложнее.

А теперь давайте подумаем — настолько ли тупа идея создания супергородов в Сибири, если ее отвязать от «токсичной» фигуры главы Минобороны и кандидата в депутаты от известной и многим противной партии?

Будет создана инфраструктура для городов-миллионников, причем в короткие сроки. За госсчет, а это пока работает. За тот же госсчет привезут минимально необходимое население. Понятно, что сразу в эти города по собственному желанию никто не ломанется. Идея городов-миллионников без жителей очень проста — это «ноевы ковчеги» для россиян после глобальной климатической катастрофы. Именно в Сибири шансы спастись для россиян наилучшие. Так что, может, не стоит иронизировать насчет предложений Шойгу. Хотя вроде Путин их уже одобрил, а значит Шойгу всего лишь транслятор. (По поводу рептилоидов острить не буду, мне кажется, всем, у кого есть мозги, все и так понятно).

Если вы думаете, что климат напирает только на нас, то ошибаетесь: в Китае, о чем есть немало свидетельств, строят целые города из небоскребов, в которых никто не живет. На будущее, про запас.

Но тогда, простите, зачем мы последнее десятилетие премся на юг, что-то нащупываем в Средней Азии, где СССР оставил миллионы граждан? Сирия, сейчас замаячил Афганистан. Если через 25 лет на Украине не будет зимы, зачем нам Афганистан, где явно ни одно существо, кроме как в горах, выжить не сможет?

При СССР наука в значительной степени влияла на планы руководства страны. Сегодня очевидно, что все зависит от настроения Путина, которому наплевать на мнение всех, кроме его друзей. И это плохо и для Путина, и для его друзей, и, главное, для России, потому что мир стремительно меняется, а они нет.

Николай Ульянов, «Росбалт»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»