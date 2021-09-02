Мнение: Белорусский режим могут поставить в один ряд с Афганистаном 1 2.09.2021, 8:27

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В ситуации с МВФ власти наступили на мину замедленного действия.

Об этом в интервью Thinktanks.by рассуждает экономист Дмитрий Крук.

- Выделение почти 1 млрд долларов Беларуси со стороны МВФ выглядит неожиданным решением на фоне введения санкций западными странами в отношении Минска.

- Противоречие здесь действительно есть, но оно находится в политическом измерении, о чем и говорят во многих странах мира. Нужно понимать, что МВФ принял решение об увеличении золотовалютных резервов исходя исключительно из экономических соображений для всего мира, вне контекста ситуации в Беларуси. SDR (специальные права заимствования), которые получили все страны – это актив, который фактически создается из воздуха и предоставляется странам-членам МВФ в соответствии с их квотами. Нынешнее решение о выпуске SDR – системный глобальный ответ на то, что из-за пандемии сильно возросли долговые риски во всем мире, особенно у развивающихся стран. Именно такими категориями и масштабами руководствовался МВФ. Но нам действительно бросается в глаза такое политическое противоречие.

- Но ведь оно действительно существует.

- Конечно. Поэтому решение МВФ и породило такую реакцию, и не только в Беларуси. И она может усилиться, если нынешние белорусские власти будут пытаться конвертировать SDR в более ликвидные средства. Полагаю, высока вероятность, что такой шаг может стать триггером, который инициирует обсуждение на международном уровне вопроса о нелегитимности нынешней белорусской власти. В том числе - о полномочиях правительства и Нацбанка представлять Беларусь в таких международных организациях как МВФ. И если такая дискуссия начнется, она может поставить Беларусь в один ряд с Афганистаном или Венесуэлой.

«Политический хвост» тянет за собой слишком большой ворох проблем, связанных с легитимностью.

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