«Все сотрудницы собрались вокруг меня»: как белорусы получают ID-карты и биометрические паспорта 1 2.09.2021, 8:32

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иллюстрационное фото

Минчане и жители регионов рассказали, через что им довелось пройти.

1 сентября в Беларуси начали выдавать ID-карты и биометрические паспорта. О том, как проходит эта процедура, сколько времени занимает и долго ли пришлось стоять в очереди за новыми документами, блог «Отражение» узнал у минчан.

ID-карта — документ, который будут использовать вместо паспорта внутри страны. Биометрический паспорт нужен для выезда из страны. Спешить получать новые документы необязательно. Они действуют наравне с привычным нам синим паспортом.

Получать ID-карту и биометрический паспорт Максим (по просьбе молодого человека имя изменено) не собирался. Но во вторник прочел новость, что начинают выдавать документы нового образца, и решил: а почему бы и нет? Тем более срок действия его старого паспорта скоро заканчивается.

— Так совпало, что 1 сентября у меня было свободное время, и к 16.00 я пошел в отделение по гражданству и миграции Московского РУВД Минска, — вводит в курс дела собеседник. — Там электронная очередь. Я взял талон, на котором было указано "получение биометрических документов», и стал ждать. Передо мной находилось человек семь, но все продвигалось быстро.

Для новой для страны процедуры, говорит собеседник, в ОГиМ Московского РУВД выделили отдельный кабинет. В нем сидело «три или четыре специалиста». Все сотрудницы "занимались только биометрией». Рядом с каждой находилось устройство, которое делало фото, снимало отпечатки.

— Из документов у меня с собой был только паспорт. Я отдал его специалисту, она провела документ через «ридер», — описывает происходящее Максим. — Сотрудница спросила: «Что у вас с оплатой?». Заранее я ничего не платил, поэтому мне предложили рассчитаться на месте через ЕРИП. ID-карта стоила — 43,5 рубля, биометрический паспорт — 58 рублей. Как только расчет прошел, эта информация тут же появилась на мониторе работника ОГиМ.

Чтобы сделать фото, продолжает Максим, не нужно было даже вставать. Смотришь, словно в зеркало, на экран устройства, стоящего рядом, — и готово. Получившееся изображением минчанин описывает как «нормальное».

Фото: с сайта «Минск-Новости»

— Дальше — биометрия. На этом же приборе есть датчики, с помощью которых у меня сняли отпечатки двух указательных пальцев. Пару секунд, и данные пошли в обработку, — продолжает собеседник. — Затем мне предложили оставить электронную подпись. Для этого требовалось расписаться на экране прибора. Кстати, если получившаяся подпись не нравится, можно, пока не вышел из кабинета, переделать.

Никаких заявлений из разряда «Прошу выдать мне…» Максим не писал. Под конец, рассказывает, ему дали бланк, где были все его паспортные данные — их перенесли в анкету из электронной базы, а также его фотография. Единственное, что еще требовалось от молодого человека — все перепроверить и расписаться.

— Весь процесс в кабинете занял у меня минут 10−15, — отмечает собеседник.

— А что с вашим обычным паспортом? Его забрали?

— Нет, мне сказали, что он будет действовать, пока я не получу ID-карту, — отвечает собеседник.

— С момента выдачи ID-карты обычный паспорт будет недействителен, — это уже поясняет минчанин Артем. — Как мне сказали, старый паспорт аннулируют, но, если в нем есть действующие визы, ими можно будет пользоваться.

Артем тоже был одним из первых белорусов, кто подал документы на ID-карту и биометрический паспорт. Примерно в 10.45 он пришел в ОГиМ Фрунзенского РУВД Минска. Его номер в очереди был первым. Оплачивал новые документы Артем в банке.

— Еще до 1 сентября мне нужно было приехать в ОГиМ. Тогда я расспросил у них про ID-карту и биометрический паспорт и попросил «ериповский» код платежа для оплаты, — описывает ситуацию собеседник. — В банк я заехал сегодня (мы общались 1 сентября. — Прим. «Отражение».). Про оплату за биометрические документы специалист услышал от меня впервые, но, когда он ввел код платежа, система выдала нужные данные, поэтому я за все рассчитался.

Фото: с сайта «Минск-Новости»

С собой в ОГиМ Артем захватил свое свидетельство о рождении, свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка. Но они не понадобились.

— Сказали, у вас все данные и так подтянулись, — описывает происходящее собеседник и отмечает, что взять свидетельства ему посоветовали в ОГиМе.

— Возможно, они нужны тем, у кого очень старый паспорт.

— Как вам фотография, которая получилась?

— Не очень, — отвечает Артем. — Проблема в том, что ты близко сидишь к камере, в итоге фото выходит таким, словно на тебя смотрят через дверной глазок. На снимке, конечно, понятно, что я это я, но я вышел слишком круглым, с большим носом и маленькими ушами.

Весь процесс оформления ID-карты и биометрического паспорта занял у Артема минут двадцать. Но это, предполагает собеседник, потому что на нем специалисты опробовали систему впервые.

— В нашем ОГиМе под «биометрию» выделили два-три кабинета, в каждом по два специалиста. Когда меня оформляли, все сотрудницы собрались у стола, за которым я сидел, и смотрели, как работает система, — делится наблюдениями минчанин. — Когда я выходил, в очереди из желающих получить биометрические документы стояло человек десять. Ажиотажа не было.

— А почему вы решили сделать биометрические документы?

— У меня закончился «шенген», и я планирую оформлять новый. Обычно визу мне дают на 3−5 лет, но через год у меня завершается срок действия паспорта, поэтому визу мне могут дать не на несколько лет, как бы мне хотелось, а на год или меньше. Чтобы подстраховаться, я и решил обновить документы, — отвечает собеседник. — К тому же, с ID-картой ты получаешь возможность пользоваться электронной подписью. Не знаю, конечно, как это нововведение начнут использовать в госструктурах, но это очень удобная функция. Например, я могу быть за границей и решать свои вопросы в БТИ.

А что в регионах?

Валерий (имя изменено) утром 1 сентября ходил в ОГиМ Полоцкого РОВД. В очереди, говорит, было три человека. Принимал один специалист. Все, отмечает, прошло спокойно. А вот в Пинске с журналисткой «Медиа-Полесье» произошла внештатная ситуация. Ни через ЕРИП, ни на почте корреспондент так и не смогла заплатить за ID-карту. В ЕРИП, например, система выдавала: «услуга не найдена».

Скриншот "Медиа-Полесье"

— В паспортном столе ответили, что в этой ситуации помочь не могут. Необходимо ждать, когда проблема с оплатой решится, — написала журналистка и отметила, что заплатить за биометрический паспорт она все-таки смогла. Вот только получить его без ID-карты нельзя.

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