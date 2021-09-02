Настоящий мужской разговор и 20 соглашений: Зеленский раскрыл детали переговоров с Байденом 2.09.2021, 8:43

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фото: ТСН.ua

Президент Украины пообщался со СМИ после переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со СМИ, рассказав об итогах переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме, сообщает nv.ua.

Зеленский отметил, что не почувствовал негатива со стороны Байдена по отношению к Украине или власти в стране.

«Не знаю, произошла ли химия… Встреча была продуктивная, не постоянно в солнечной атмосфере, но такой… мужской разговор. От президента слышал только приятные слова, он понимает, что сложно», — заявил президент.

Зеленский сообщил, что во время встречи много обсуждались Крым и Донбасс. По его словам, он предложил Байдену варианты участия США в переговорах по завершению войны на востоке Украины.

«Говорили о Донбассе. Я говорил о форматах, мы заинтересованы в имплементации со стороны президента США формата мирного урегулирования. Я предложил какой-то формат президенту, до встречи мы об этом не говорили, и не присылали предложений», — сообщил глава государства.

Итоговое соглашение после встречи Зеленский оценил позитивно. Он отметил также, что дополнительно будут подписаны около 20 соглашений. Также документы будут подписаны во время визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина.

«Кроме оборонного соглашения есть предметный вопрос и предметные предложения по безопасности в Черном море. Их мы обсудим во время визита министра обороны США в Украину», — заявил Зеленский.

1 сентября в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Это первые личные переговоры президентов Украины и США.

Украинский президент обговорил с американским коллегой три блока вопросов: политический, экономический и безопасное.

Перед переговорами лидеры США и Украины сделали заявления для прессы. Далее переговоры проходили в формате тет-а-тет и завершились спустя два часа.

По итогам переговоров, в частности, было опубликовано совместное заявление, касающееся стратегического партнерства.

Документ подтверждает, что США поддерживают право Украины выбирать внешнеполитический курс, в том числе стремление вступить в НАТО.

В заявлении также упоминается, что Украина и США считают Северный поток-2 угрозой для европейской энергетической безопасности.

Официальный Киев в документе подтвердил, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет избран немедленно. США заявили, что поддерживают план по реформированию СБУ.

США объявили, что выделят Украине дополнительные 12,8 млн долларов на борьбу с пандемией коронавируса. На поддержку программ, связанных с демократией и правами человека в Украине, в этом году будет выделено 463 млн долларов.

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