Настоящий мужской разговор и 20 соглашений: Зеленский раскрыл детали переговоров с Байденом
- 2.09.2021, 8:43
- 2,220
Президент Украины пообщался со СМИ после переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со СМИ, рассказав об итогах переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме, сообщает nv.ua.
Зеленский отметил, что не почувствовал негатива со стороны Байдена по отношению к Украине или власти в стране.
«Не знаю, произошла ли химия… Встреча была продуктивная, не постоянно в солнечной атмосфере, но такой… мужской разговор. От президента слышал только приятные слова, он понимает, что сложно», — заявил президент.
Зеленский сообщил, что во время встречи много обсуждались Крым и Донбасс. По его словам, он предложил Байдену варианты участия США в переговорах по завершению войны на востоке Украины.
«Говорили о Донбассе. Я говорил о форматах, мы заинтересованы в имплементации со стороны президента США формата мирного урегулирования. Я предложил какой-то формат президенту, до встречи мы об этом не говорили, и не присылали предложений», — сообщил глава государства.
Итоговое соглашение после встречи Зеленский оценил позитивно. Он отметил также, что дополнительно будут подписаны около 20 соглашений. Также документы будут подписаны во время визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина.
«Кроме оборонного соглашения есть предметный вопрос и предметные предложения по безопасности в Черном море. Их мы обсудим во время визита министра обороны США в Украину», — заявил Зеленский.
1 сентября в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Это первые личные переговоры президентов Украины и США.
Украинский президент обговорил с американским коллегой три блока вопросов: политический, экономический и безопасное.
Перед переговорами лидеры США и Украины сделали заявления для прессы. Далее переговоры проходили в формате тет-а-тет и завершились спустя два часа.
По итогам переговоров, в частности, было опубликовано совместное заявление, касающееся стратегического партнерства.
Документ подтверждает, что США поддерживают право Украины выбирать внешнеполитический курс, в том числе стремление вступить в НАТО.
В заявлении также упоминается, что Украина и США считают Северный поток-2 угрозой для европейской энергетической безопасности.
Официальный Киев в документе подтвердил, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет избран немедленно. США заявили, что поддерживают план по реформированию СБУ.
США объявили, что выделят Украине дополнительные 12,8 млн долларов на борьбу с пандемией коронавируса. На поддержку программ, связанных с демократией и правами человека в Украине, в этом году будет выделено 463 млн долларов.