«Если бастовать — то всем вместе, полностью страной» 2.09.2021, 8:54

Белорусов поддерживает весь мир.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя по поводу объявленного в Беларуси предзабастовочного состояния:

— Если бастовать — то всем вместе, полностью страной. И не бояться быть уволенными.

Сегодня нам плохо, а завтра будет плохо им. Да и забастовка — это не конец жизни, а чаще и начало новой. Сегодня не те заводы и работа, чтобы за них держаться ценой своей жизни и жизни своих детей.

Ключ к нашей победе: только бойкот. Полный бойкот по максимуму. Нас поддерживает весь мир, и от этого легче. Нам главное — самим не опускать руки и не быть рабами.

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