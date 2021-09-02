«Если бастовать — то всем вместе, полностью страной»
- 2.09.2021, 8:54
Белорусов поддерживает весь мир.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя по поводу объявленного в Беларуси предзабастовочного состояния:
— Если бастовать — то всем вместе, полностью страной. И не бояться быть уволенными.
Сегодня нам плохо, а завтра будет плохо им. Да и забастовка — это не конец жизни, а чаще и начало новой. Сегодня не те заводы и работа, чтобы за них держаться ценой своей жизни и жизни своих детей.
Ключ к нашей победе: только бойкот. Полный бойкот по максимуму. Нас поддерживает весь мир, и от этого легче. Нам главное — самим не опускать руки и не быть рабами.