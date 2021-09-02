Эксперты обнаружили гигантскую пользу сала для здоровья 2.09.2021, 9:07

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Названа ежедневная норма этого продукта, помогающая организму функционировать правильно.

Чтобы хорошенько «заправить» организм полезными веществами, диетолог рекомендует регулярно есть сало.

30 граммов сала ежедневно помогут организму функционировать правильно, пишет rusjev.net.

Ценной среди кислот, содержащихся в сале, является арахидоновая кислота – полиненасыщенные жирные кислоты, обладающие целым спектром полезных действий – она улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы, влияет на работу почек и улучшает состав крови, выводя из нее лишние холестериновые бляшки.

По словам диетолога Андрея Захарова, сало содержит кислоту омега-6. Она крайне благотворно влияет на красоту и здоровье кожи: делает ее более гладкой, эластичной и увлажненной. Кроме того, именно она помогает быстрее заживать ранам и прыщикам.

Жирорастворимые витамины A, D и E, содержащиеся в сале, являются жизненно важными микронутриентами, необходимыми для нормальной работы клеток. Незаменимые эти вещества и для метаболизма белков, жиров, углеводов и электролитов, работы различных ферментных систем организма, окислительно-восстановительных процессов, свертываемости крови, рост и развитие.

Чтобы хорошенько «заправить» организм полезными веществами, диетолог рекомендует есть сало по 30 граммов в день. И лучше – с утра. Тогда и польза будет максимальной и для фигуры совсем не страшно.

По словам медика, люди, которые не любят и не едят регулярно сало, чаще болеют респираторными заболеваниями и получают осложнения на органы дыхания.

«Именно жир обеспечивает кислородный обмен и отвечает за нашу способность дышать. Поэтому если не принимать животный жир, рано или поздно это приведет к проблемам с дыханием», – говорит эксперт.

Людям, которые заняты преимущественно умственным трудом, также необходимо есть сало: сложные углеводы и жиры помогут повысить интеллектуальную активность. Поэтому можно сформировать новую семейную традицию: перед важным экзаменом или встречей обязательно есть кусочек хлеба с салом.

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