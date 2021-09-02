В Германии железнодорожники объявили пятидневную забастовку 1 2.09.2021, 9:21

Фото: АР

Немецкие рабочие показывают, как надо бороться за свои права.

Немецкий профсоюз машинистов GDL начал в ночь со среды на четверг, 2 сентября, очередную забастовку на пассажирских поездах, которая стала уже третьей с начала августа. Эта стачка станет самой длинной в последней серии забастовок и будет продолжаться больше 5 суток, сообщает dw.com.

Она, как и предыдущие, должна существенно ограничить пассажирские железнодорожные перевозки в стране. В сфере грузовых перевозок бастовать начали в середине дня 1 сентября.

В то же время железнодорожный концерн Deutsche Bahn считает, что способен во время нынешнего прекращения работы машинистов сохранить около 25 процентов рейсов дальнего следования и 40 процентов рейсов пригородных поездов и городских электричек.

В начале июня GDL объявил о провале продлившихся несколько месяцев переговоров об улучшении условий труда. Deutsche Bahn, пострадавший, в частности, от кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и от наводнения, предлагал GDL повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года. Однако профсоюз счел эти условия недостаточными.

В среду Deutsche Bahn выдвинул профсоюзу новые предложения в надежде предотвратить стачку: постепенное повышение зарплаты на 3,2%, единовременную выплату "корона-премий" в размере до 600 евро и уменьшение срок действия тарифного договора с 40 месяцев до 36. Однако профсоюз по состоянию на утро четверга отверг это предложение и объявил о начале забастовки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».