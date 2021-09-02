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Эксперт рассказал, отчего глохнет БелАЭС

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  • 2.09.2021, 9:24
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Эксперт рассказал, отчего глохнет БелАЭС

В официальных версиях белорусские власти «темнят».

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключился от сети 12 июля изза срабатывания автоматической защиты генератора. И до сих пор он не работает.

Выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. «Проводятся соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя. По их завершении на блоке будут организованы дополнительные испытания, диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть», — сообщает официальный телеграм-канал Минэнерго.

Почему БелАЭС регулярно останавливается после официального запуска 7 ноября 2020 года? Почему Минэнерго не называет сроки окончания ремонта?

Свои версии газете «Белорусы и рынок» представил Андрей Ожаровский, инженер-физик, эксперт Белорусской антиядерной компании (БАЯК).

— Объясню читателям, что такое возбудитель генератора. Если совсем просто, то это небольшой генератор, который помогает основному генератору вырабатывать ток. Без этого устройства энергоблок не может работать: это как автомобиль без одного колеса.

Минэнерго обмолвилось, что система неработоспособна, но не сообщило, сколько продлится ремонт. Сначала обещали починить к середине августа. Наступила середина августа — люди забеспокоились, Минэнерго сделало новое заявление, но даже ориентировочных сроков ремонта не назвало. Кроме того, ничего не сказано о том, по чьей вине вышло из строя оборудование, а также кто оплатит ремонт и простой. Ведь при такой аварии могут быть три виновника: завод-изготовитель, строители или эксплуатационный персонал. Ни одного из них сейчас исключить нельзя.

Официальные источники «темнят», и людям остается только гадать, что же произошло на самом деле. Расскажу о возможных версиях, но, повторюсь, это лишь догадки.

Одна из возможных причин — ошибка российского производителя. Это не первая авария на росатомовской АЭС-2006, связанная с электрической частью. Подобная авария была на Нововоронежской АЭС в 2016 году, когда ее только запустили. Произошло короткое замыкание, в результате сгорел стартер генератора. Тогда ремонт продолжался несколько месяцев.

Минэнерго Беларуси большие друзья с «Росатомом», и, возможно, они отмалчиваются, чтобы не задеть «большого брата». Отсутствие информации о сроках ремонта говорит прежде всего о серьезности проблемы: российский производитель не говорит, когда он заменит сломавшийся агрегат. Думаю, ситуация аналогична той, что была в Нововоронеже: требуется полная замена какого-то из элементов электрического оборудования, например того же возбудителя. Для таких мощных агрегатов подобные устройства производят единицами в год, их не купишь на рынке. Может, даже придется не просто заново переделывать дефектную деталь, а вносить изменения в конструкцию.

В России построено четыре подобных энергоблока, но БелАЭС, мне кажется, самая проблемная. Даже в Нововоронеже, где энергоблок с ВВЭР-1200 был собран впервые, проблем было меньше. На российских АЭС в основном все проблемы решались на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который и предназначен для выявления дефектов.

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