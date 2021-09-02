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Китай заморозил крупный кредит Беларуси из-за санкций

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  • 2.09.2021, 9:31
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Китай заморозил крупный кредит Беларуси из-за санкций

Речь идет о сотнях миллионах долларов.

Китай заморозил перечисление сотен миллионов долларов кредита на строительство в Беларуси калийного горно-обогатительного комплекса общей стоимостью 1,5 млрд долларов.

Государственный банк развития Китая, согласившийся профинансировать проект в 2015 году, приостановил выделение средств из-за санкций США и Евросоюза, пишет finanz.ru.

О получении кредита сроком на 14 лет договорился «Славкалий» российского миллиардера Михаила Гуцериева, который летом 2021 года попал санкционные списки США и ЕС за поддержку режима Александра Лукашенко.

Освоив 820 млн долларов, компания не дождалась транша на 103 млн долларов, которые должен был прийти летом. Всего же у китайской стороны «зависли» 580 млн долларов.

Компания Гуцериева вместе с белорусскими государственными структурами пытается убедить китайцев перечислить деньги. Но ситуацию усугубляет то, что под санкции попал не только сам бизнесмен, но и Беларусбанк, выступающий кредитным оператором, через которого китайские деньги перечисляются «Славкалию».

Заменить крупный госбанк трудно: мелкие частные банки, не попавшие под санкционный удар, не подходят по требованиям для «переваривания» многомиллионных транзакций.

В результате амбициозный проект по разработке Нежинского месторождения на юго-востоке Беларуси подвис в воздухе. «Славкалий» задолжал застройщикам, и те начинают уезжать с площадки.

Гуцериев, занимающий 60-е место в российском списке Forbes с состоянием 2,5 млрд долларов, оказался в «черном списке» ЕС в рамках четвертого пакета санкций против Беларуси. Он был введен «в ответ на эскалацию насилия и репрессий, а также принудительную посадку рейса Ryanair.

Бывший владелец лопнувшего Бинбанка, Гуцериев с начала 2000х является крупным инвестором в Беларусь. Будучи главой «Славнефти», он инвестировал в Мозырский НПЗ (ныне - крупнейший в Беларуси), а в 2011-м вложил 2 млрд долларов в добычу калийных удобрений (через «Славкалий»).

Он также построил отель «Ренессанс», терминал в аэропорту Минска, бизнес-центр и базу отдыха в Беларуси. Принадлежащие Гуцериеву компании оставались единственными поставщиками нефти на белорусские НПЗ, когда российские нефтяники отказали в снабжении на фоне резкого ухудшения отношений Лукашенко с Кремлем.

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