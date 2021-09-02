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Найден способ удвоить шансы на бессимптомное развитие COVID-19

  • 2.09.2021, 9:41
Найден способ удвоить шансы на бессимптомное развитие COVID-19

Исследование провели в Британии.

Британские медики выяснили, что привитые пациенты примерно вдвое чаще переносят COVID-19 бессимптомно и на 66 процентов реже нуждаются в госпитализации, чем заболевшие люди, не получившие вакцину. Такие выводы названы в журнале Lancet Infectious Diseases.

Так, шансы развития бессимптомных форм COVID-19 вырастали на 63 процента после первой дозы прививки и на 94 процента после второй. «Вероятность госпитализации привитых пациентов была на 70 процентов ниже по сравнению с теми больными, которые не получали прививок», — говорится в исследовании.

Британские медики под руководством Клэр Стивс, старшего научного сотрудника Королевского колледжа Лондона установили, что только 0,5 процента привитых одной дозой препарата людей заразились коронавирусом, а 0,2 процента заболели после полного курса прививок.

Также ученые зафиксировали резкое снижение в частоте развития явных форм COVID-19 и в вероятности появления долгосрочных симптомов инфекции. При этом оба этих показателя были примерно в 1,5-2 раза ниже среди вакцинированных британцев, чем среди людей, еще не получивших прививку. Вероятность госпитализации пациентов с двумя дозами вакцины также была примерно на 70 процентов ниже.

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