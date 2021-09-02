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Бессмысленная и беспощадная: инфляция в России установила новый 5-летний рекорд

  • 2.09.2021, 9:43
Бессмысленная и беспощадная: инфляция в России установила новый 5-летний рекорд

По доходам и сбережениям россиян прошлись мощеным «катком».

Инфляция в России продолжает разгоняться, словно каток, сминающий доходы и сбережения граждан, пишет finanz.ru.

Вопреки прогнозам Минэкономразвития, которое еще в начале июля объявило об окончании инфляционного всплеска, Росстат продолжает «штамповать» рекордные цифры индекса потребительских цен.

За неделю с 24 по 30 августа он прибавил 0,09%, увеличив рост с начала года до 4,58%. В годовом выражении инфляции вышла на новый максимум с августа 2016 года - 6,79%, согласно оперативной оценке МЭР.

Традиционная летняя дефляция, которую приносит свежий урожай дешевых овощей, в этом году оказалась вялой и непродолжительной. Лишь пять недель цены снижались, после чего снова пошли в рост, и по итогам августа инфляция оказалась положительной - 0,16% (против снижения цен на 0,15% годом ранее).

За месяц овощи подешевели на 7,64% - на треть медленнее, чем год назад (-12,71%). При этом уже в конце августа снова начали дорожать помидоры (+0,18% за неделю), а снижение цен на картофель (-1,89%), капусту (-1,74%) и морковь (-5,39%) компенсировало лишь малую толику взлета в начале года.

Так, на 30 августа картофель стоил на 34,4% дороже, чем в конце декабря, капуста - на 91,8%, морковь - на 61,8%.

Рост цен на говядину ускорился до 7,8% с начала года. Свинина стала дороже на 0,49% за неделю и 10,7% по сравнению с декабрем. Курятина подорожала четвертую неделю подряд и стоит на 16,1% выше, чем в начале года. В догонку за мясом устремились молоко (+0,27% за неделю) и сливочное масло (+0,36%).

Инфляционный взрыв на рынке стройматериалов, поразивший воображение дачников и застройщиков, постепенно идет на спад, но темпы снижения пока ничтожны: древесностружечные плиты и металлочерепица подешевели четвертую неделю подряд, но остались на 80,8% и 55,9% дороже, чем в начале года. Цены на доски тем временем подскочили еще на 0,52% за неделю, ускорив рост с начала года до 67,3%.

За январь-август в России на 10% подорожали отечественные автомобили, на 9,4% - иномарки. Рост цен на бензин достиг 6,4%, в полтора раза обогнав общую потребительскую инфляцию.

Стоимость туров в Турцию взлетела на 46%, а в российские пансионаты - на 16,4%.

Банк России продолжит тушить инфляционный пожар ужесточением денежной политики. Очередное повышение ключевой ставки состоится уже на ближайшем заседании 10 сентября: вопрос лишь в его масштабах - 0,25 или 0,5 процентного пункта, отмечает Locko Asset Management.

Дополнительным фактором для ястребиного настроя ЦБ станут разовые выплаты населению, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Потратив 270 млрд рублей на выплаты на детей в августе, правительство добавит 500 млрд рублей пенсионерам в сентябре. Еще 100 млрд рублей россияне могут получить от губернаторов отдельных регионов, которые присоединились к предвыборной раздаче денег.

И хотя губернаторские выплаты не выглядят большой суммой, чтобы повлиять на макроэкономический фон, они поддерживают проинфляционные риски и могут стать фактором для центробанка, указывает Орлова.

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