Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве
- 2.09.2021, 9:55
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Первым номером обозначено противостояние российской угрозе.
Соединенные Штаты и Украина активизируют работу Комиссии по стратегическому партнерству, «переориентируя ее и обеспечивая ее ресурсами для решения проблем 21 века».
«Чтобы увековечить высокий статус нашего партнерства, госсекретарь США и министр иностранных дел Украины намерены подписать новую Хартию на заседании Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоится в Вашингтоне этой осенью», – говорится в совместном заявлении, опубликованном после встречи президентов Байдена и Зеленского в Белом доме.
Активизация работы комиссии обсуждалась на сегодняшних переговорах Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден отдельно упомянул об этом перед началом переговоров, сообщает («Голос Америки» https://www.golosameriki.com/a/presidents-biden-and-zelensky-punblished-the-joint-statement/6082768.html).
«Мы возобновляем работу Комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами, а также заключаем рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства», – заявил президент США.
В совместном заявлении Вашингтона и Киева, выпущенном по итогам переговоров, содержится заявление о том, что американо-украинские связи в данный момент достигли наибольшей устойчивости с момента восстановления Украиной своей независимости. В основе стратегического партнерства – «общие ценности и приверженность идее целостной, свободной, демократической и мирной Европы».
Далее в заявлении перечисляются по пунктам те области, в которых США и Украина намерены тесно сотрудничать. Первым номером в сфере национальной безопасности и обороны обозначено противостояние российской угрозе.
«В 21-м веке, – говорится в тексте совместного обращения, – странам не может быть позволено перекраивать границы с помощью силы. Россия нарушила в Украине это основополагающее правило... Соединенные Штаты солидарны с Украиной и будут продолжать работать для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Американская поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины является нерушимой».
Среди других областей также названы сотрудничество в сфере кибербезопасности, реформа судебной системы, борьба с коррупцией, инвестиции в энергетику и зеленые технологии, и др.