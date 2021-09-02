«Костя прямо при сотрудниках КГБ внес ошибку в код» 5 2.09.2021, 10:04

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Как лукашисты провалили взлом новостного сайта.

Программиста сайта 6tv.by завербовал КГБ, чтобы поохотиться на главного редактора портала Дмитрия Соловьева. Оказалось, что тот прямо при сотрудниках КГБ внес ошибку в код, чтобы заблокировать сайт.

Программиста сайта «Магілеўскі рэгіен» 6tv.by Константина Латушкина задержали дома силовики и отвезли на допрос в главный областной офис КГБ. Они прямо пригрозили, что раз половина редакции 6tv.by во главе с главным редактором Дмитрием Соловьевым покинула Беларусь, сидеть в СИЗО будет именно Латушкин. Но тут же был предложен и выход. Шантажом и угрозами они получили пароли от сайта, чтобы самим контролировать его контент. Но вдруг выяснилось, что сайт резко перестал работать, и что с этим делать, даже имея пароли, никто не знает. Огорчило агентов и то, что по долгу службы Латушкин не пересекался ни с кем из журналистов, поэтому ничего о них выудить не удалось. После длительной беседы, получив агентурное имя «предположим, Иванов», Константин Латушкин вышел на волю только после семи вечера, не получив на руки никаких документов. Пообещав, конечно, что будет помогать сотрудникам КГБ всем, чем сможет. Вскоре он с семьей выехал из Беларуси, а некто «Олег», сотрудник КГБ, постоянно пытался узнать, что же случилось, и регулярно слал сообщения в Viber.

Корреспондент Mspring Media встретился с редактором и взял небольшое интервью.

— Дмитрий, знали ли вы о вербовке вашего сотрудника Константина Латушкина?

— Нет. О всей этой истории с обыском, допросом в КГБ и вербовке я узнал из публикации на mspring.media.

Во-первых, нужно понимать, что Костя Латушкин не имел совершенно никакого отношения ни к текстам на сайте, ни к созданию контента на нашем Youtube-канале. А во-вторых, из-за постоянной его занятости последние несколько месяцев я вообще привлекал других специалистов для решения технических задач на сайте. То есть, можно сказать, что последние несколько месяцев он с нами уже не работал.

Преследование Латушкина с большего было бессмысленным, он даже при сильном своем желании не мог рассказать каких-то секретов просто потому, что он их не знал. Даже те пароли, что он передал сотрудникам КГБ, не дали бы контроля над сайтом. Но он молодец. Как специалист, он при сдаче паролей прямо при сотрудниках КГБ внес ошибку в код, чтобы сайт просто «лег». И тогда мы поняли, что что-то случилось.

— И что будет с сайтом дальше?

— В данный момент мы готовимся продолжить вещание из-за границы. Наш отъезд нужно понимать не как бегство, а как избрание другой локации для работы. Наша выездная бригада уже оформляет студию. Конечно, придется еще решить ряд текущих проблем, но думаю, в сентябре мы начнем новый сезон.

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