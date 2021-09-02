Вопросы истории 2 Лев Рубинштейн

2.09.2021, 10:25

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Лев Рубинштейн

Придется, видимо, придворным российским историкам писать новый школьный учебник.

«Папа не врет, а ошибается». Так когда-то говорили малышу, уличившего папашу во вранье.

«Президент никогда не ошибается. Даже когда врет», — как бы говорят нынешнему юному поколению наиболее бескомпромиссные педагоги, всерьез полагающие высшим пилотажем педагогического мастерства, а также и вообще социального поведения беззаветную лояльность по отношению к вышестоящим товарищам, к их словам и поступкам.

«Президенты, и вообще старшие, не ошибаются, — как бы говорят они. — А если они и ошибаются, то не твоего ума дело их поправлять. Ты стань сначала президентом, а потом лепи что хошь хоть про Семилетнюю, хоть про Столетнюю, хоть про Четвертую Пуническую, хоть про Троянскую. Тебе и слова никто не скажет. А только будет сидеть и кивать. А пока помалкивай, умник! Больно грамотные все стали!»

Президент ошибся. А возможно, и оговорился. В этом ничего особенного нет, и это может произойти абсолютно с каждым.

Почти всем, кто сидел в классе, послушно внимал историософским откровениям первого лица и думал лишь о том, как и что после уроков он будут рассказывать дома про такое нетривиальное событие, почти всем им было абсолютно все равно, как на самом деле называлась та война, которая случилась еще до динозавров.

Однако в классе оказался отрок, каким-то образом перенесенный туда непосредственно из сказки Андерсена, и сказал то, что он сказал.

Не было бы мальчика, никто бы ничего не заметил. А теперь вот заметили. Нехорошо, в общем, получилось.

Придется, видимо, придворным историкам писать новый школьный учебник, в котором Северная война будет называться Семилетней, Семилетняя – Столетней, а про Столетнюю вообще ничего не будет, потому что это не у нас, это в странах НАТО, и вообще – была ли она. Ничего – напишут как миленькие. Еще и не такое писали. Им не впервой.

Лев Рубинштейн, «Эхо Москвы»

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