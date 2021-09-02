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Врачи рассказали, какие продукты нужно исключить из рациона перед вакцинацией от COVID-19

  • 2.09.2021, 10:44
  • 4,210
Врачи рассказали, какие продукты нужно исключить из рациона перед вакцинацией от COVID-19

Это снизит вероятность побочных эффектов от прививки.

Прививка от ковида не требует специальной подготовки, тем не менее многие специалисты советуют непосредственно перед уколом отказаться от вредных привычек, а за несколько дней до него — исключить из рациона ряд продуктов.

Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов, передает РИА «Новости».

Причина в том, что ряд продуктов может вызвать ухудшение самочувствия человека после укола или привести к более выраженным побочным эффектам. Потому эксперт рекомендует прислушаться к этим рекомендациям.

Прежде всего из меню стоит убрать продукты, которые являются сильными аллергенами, особенно если вы склонны к аллергическим реакциям. Второе важное правило- никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока.

Специалист также рекомендует не есть блюда с большим количеством углеводов. Сладкое – это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. меньше сахара в крови, тем быстрее все побочные эффекты после вакцинации пройдут, заверил медик.

Врач также советует придерживаться этих правил пару недель после введения вакцины, пока формируется первичный иммунный ответ.

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