«Новую страну можно построить, если мы все останемся дома» 2.09.2021, 10:51

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Продолжаем готовиться к стачке вместе.

Вчера во всей стране праздновали день знаний. Дети пошли в школу, в жизнь вернулась привычная утренняя суматоха с портфелями, дневниками и прописями, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Но вместе с этим мы вновь вернулись в то место, где мы друг друга узнали, где мы все вместе дожидались результатов выборов. Туда, где нам открылось великое знание.

Неважно, что было написано в протоколах. Важно, что мы об этом думали, что мы решились показать свое несогласие, что мы вступили в эту борьбу.

За время, когда, как многие думали, протест затухал, на самом деле мы делали работу над ошибками. Мы вспоминали, анализировали, учились, меняли стратегию.

Цель у нас всех одна — построить новую страну. Достичь ее можно одним способом — остаться дома. Это безопасно. Продолжаем готовиться к стачке вместе. Подумайте, где вы можете провести это время: на даче, в гостях у родных, в квартире. Неважно. Единственное, что важно — это мы. И мы знаем, что делать.

Стачке быть!

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