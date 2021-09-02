Какаду оказались способны изготавливать разные типы инструментов 2 2.09.2021, 10:59

Среди них — нож и ложка.

Некоторые птицы известны своими замечательными когнитивными способностями. Так, новокаледонские вороны могут делать инструменты из нескольких частей — прежде это считалось прерогативой лишь человекообразных. А австралийские пальмовые какаду используют «музыкальные» инструменты, издавая ритмичные звуки, пишет Naked science.

Их родственники, живущие на некоторых островах Индонезии какаду Гоффина, стали героями новой статьи, опубликованной в журнале Current Biology. Изучать их поведение в дикой природе крайне непросто, поскольку эти пугливые птицы живут в густой кроне тропического леса. Поэтому Береника Медушевска (Berenika Mioduszewska) и ее коллеги из Ветеринарного университета Вены наблюдали за пойманными какаду в вольере.

Птицам предлагали разнообразные фрукты, которыми они питаются на воле. Один из какаду сделал и использовал инструменты для того, чтобы добраться до семян плодов церберы сквозь толстую кожуру и мякоть. В группе из 15 птиц лишь две применяли такую тактику из раза в раз. Ученые собрали изготовленные инструменты и рассмотрели внимательно.

Обнаружилось, что их можно разделить на три разных типа: толстые и прочные палочки, чтобы вскрывать кожуру; тонкие и острые палочки, чтобы разрезать мякоть на манер ножа; наконец, палочки средней толщины, которые использовали как «ложки», чтобы подцеплять массу семян и отправлять в рот. Какаду Гоффина — одни из самых мелких, и такие инструменты позволяют им лучше справляться с крупными плодами.

Первые, толстые палочки изготавливались из целых веток. Вторые птицы получали, отделяя щепки нужных размеров и дорабатывая инструмент клювом. Как отметили биологи, в среднем для одного плода какаду задействовали восемь инструментов. Судя по тому, что такое поведение наблюдали лишь у некоторых птиц, оно не было унаследованным, а, скорее всего, стало результатом их личной «изобретательности».

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