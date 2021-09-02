Глава МИД Украины: Зеленский и Байден вывели отношения двух стран на новый уровень 2 2.09.2021, 11:30

Дмитрий Кулеба

Есть сильное совместное заявление президентов США и Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал в Twitter встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена в Вашингтоне.

"Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США длился два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Есть сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря США Энтони Блинкена по его выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", – написал министр.

Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та @SecBlinken з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства. https://t.co/0E24YSoms8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».