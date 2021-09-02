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Глава МИД Украины: Зеленский и Байден вывели отношения двух стран на новый уровень

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  • 2.09.2021, 11:30
Глава МИД Украины: Зеленский и Байден вывели отношения двух стран на новый уровень
Дмитрий Кулеба

Есть сильное совместное заявление президентов США и Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал в Twitter встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена в Вашингтоне.

"Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США длился два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Есть сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря США Энтони Блинкена по его выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", – написал министр.

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