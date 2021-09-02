Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную
- 2.09.2021, 11:39
Новая планка была взята в матче против Ирландии.
Сборная Португалии дома обыграла Ирландию (2:1) в 4-м туре квалификационного этапа ЧМ-2022.
На 89-й минуте в составе хозяев голом отметился форвард Криштиану Роналду.
36-летний игрок довел число голов за национальную команду до 110 и установил мировой рекорд, обойдя экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).
После этого форвард "Манчестер Юнайтед" забил и победный мяч — на шестой компенсированной минуте. Теперь в его активе 111 мячей за сборную, — пишет sports.ru.