Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную 2.09.2021, 11:39

Криштиану Роналду

Новая планка была взята в матче против Ирландии.

Сборная Португалии дома обыграла Ирландию (2:1) в 4-м туре квалификационного этапа ЧМ-2022.

На 89-й минуте в составе хозяев голом отметился форвард Криштиану Роналду.

36-летний игрок довел число голов за национальную команду до 110 и установил мировой рекорд, обойдя экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

После этого форвард "Манчестер Юнайтед" забил и победный мяч — на шестой компенсированной минуте. Теперь в его активе 111 мячей за сборную, — пишет sports.ru.

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