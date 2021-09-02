Санкции крепчают, белорусы упорно забирают вклады: главные провалы властей в экономике 2.09.2021, 11:44

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Август добавил головной боли лукашистам.

За последний, «отпускной», месяц новостей с экономического фронта меньше не стало. И в основном они — о провалах белорусских властей, пишет «Белорусы и рынок».

1. Новые санкции — больше, глубже, сильнее

В годовщину выборов, 9 августа, новые секторальные ограничения ввели США, Великобритания и Канада. Швейцария расширила свои санкции. Новые ограничения очень больно ударили по белорусской экономике, хотя удар этот пока нокаутом не выглядит: действие многих санкций отложено во времени, заключенные ранее контакты продолжают действовать. Под новые американские санкции попали 23 человека и 21 организация, в том числе «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «Белказтранс», Абсолютбанк, «Дана Холдингз», «Эмирейтс Блю Скай», «Нефтебитумный завод», «Бремино групп», «Новая нефтяная компания», «Интер Тобакко», «Интерсервис», Гродненская табачная фабрика, НОК Беларуси. Это самые масштабные санкции в истории страны.

2. Белорусы упорно забирают вклады

С августа 2020-го из банков вынесли почти 2 млрд долларов. Непрерывное изъятие валюты продолжается 18 месяцев подряд, и за это время из банковской системы утекло уже 2,251 млрд долларов в эквиваленте. Максимум вкладов наблюдался в октябре 2015 года. С тех пор белорусы вынесли из банков 3,869 млрд на чистой основе. В относительных величинах банки потеряли около 49,4 % валютных вкладов. Вполне возможно, что именно этим обусловлена следующая новость.

3. Ожидаемый рост ставки рефинансирования

Правление Нацбанка с 21 июля увеличило ставку рефинансирования — с 8,5 до 9,25 % годовых. Ставка по кредиту овернайт выросла с 9,5 до 10,25 %, а по депозиту овернайт — с 7,5 до 8,25 %. Свое решение регулятор объяснил ускорением инфляции: по итогам июня 2021 года потребительские цены в годовом выражении выросли на 9,9 %. Правда, после этого решения выяснилось, что рост замедлился — к 1 августа он составил 9,8 %.

4. Сюрпризный обвал дефицита бюджета

В первом полугодии дефицит республиканского бюджета составил 1,561 млрд рублей, и постоянно рос: только за июнь — на 585,2 млн. А вот в июле он сократился в пять раз! Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов и назвал новую цифру, объяснить которую трудно: к 1 августа дефицит составил около 300 млн рублей при плановых 2 млрд. Что важно: по словам Селиверстова, все региональные бюджеты и вовсе исполняются с профицитом. Все это стало возможным «благодаря возросшим доходам бюджетов».

5. На дачу пешком?

Вполне возможно, что необъяснимые доходы возникли из-за резкого сокращения расходов. И, что, наверное, для кого-то удивительно, в социально ориентированном государстве урезания начались с социально значимых отраслей. Сократили бюджетное финансирование пассажирских автоперевозок. В июле «Миноблпассажиртранс» одним махом отменил огромное количество не рейсов, а маршрутов. В итоге многие из белорусов столкнулись с проблемами при поездках на дачи. Хотя в летнюю пору «Миноблпассажиртранс» раньше увеличивал количество маршрутов и отдельных рейсов в связи с открытием дачного сезона. А в августе об отмене пригородных электричек и дизелей по тринадцати направлениям объявила БелЖД. «В соответствии с фактическим спросом на перевозку».

6. БелАЭС — спонсор закупок газа?

При запуске БелАЭС власти убеждали, что это позволит сэкономить до 2 млрд долларов на закупках газа у РФ. И хотя официальный запуск БелАЭС состоялся в ноябре 2020 года, российского газа в этом году Беларусь стала покупать еще больше! В отчете «Газпрома» за первое полугодие указано, что Беларусь импортировала 10,075 млрд кубометров газа, на миллиард кубов больше, чем в январе — июне 2020 (9,06 млрд куб. м).

7. Лес пилят, пилят, пилят…

И продают за рубеж. Объемы экспорта белорусской древесины бьют все рекорды. Так как на мировом рынке цена пиломатериалов резко выросла, то налогов предприятия Минлесхоза только за первое полугодие заплатили столько, сколько за весь прошлый год. По данным МНС — 147,8 млн рублей. Активная вырубка белорусских лесов позволяет властям компенсировать выпадение доходов от экспорта удобрений и нефтепродуктов. По данным Белстата, только за январь — май 2021 года экспорт вырос почти на 300 млн долларов, с 547 млн до 836,4 млн.

8. У ИП — ЧП

С 9 июля индивидуальным предпринимателям запретили рассчитываться наличной валютой при расчетах за рубежом. Этот удар оказался не последним. Спустя месяц Лукашенко заявил, что ипэшников развелось слишком много, едва ли не 12 млн, и что их надо сократить. Хотя их число почти неизменно и меньше 300 тысяч. В итоге с 17 августа в Минске временно остановлена государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. «По техническим причинам» и «в том числе посредством веб-портала ЕГР». Когда возобновится, не уточняется.

9. Бюджетникам подняли ставку. На 1,5 %

С 1 августа выросла базовая ставка для бюджетных организаций — с 195 рублей до 198. Казалось бы, мизер. Но даже для этого мизера нужны деньги. И хотя дыра в бюджете сенсационно ужалась, их возьмут… в резервном фонде Лукашенко! Выделение Минфину 206,5 млн рублей предусмотрено постановлением Совмина от 12 августа.

10. Белорусы отказываются от кредитов

За год желающих взять кредиты (несмотря на девальвационные ожидания) стало заметно меньше. В январе — июне 2021 года банки выдали белорусам 4,1 млрд рублей кредитов, на 1,1 млрд рублей меньше (минус 21 %). По данным Нацбанка, кредитов на потребительские нужды было выдано на 3,4 млрд рублей, на 0,76 млрд рублей меньше, чем в январе — июне прошлого года. В Нацбанке объяснили это сокращением спроса на кредиты из-за роста ставок по ним и снижения темпов роста доходов белорусов.

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