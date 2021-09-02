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Медики нашли неожиданное средство для лечения коронавируса

  • 2.09.2021, 11:52
  • 7,558
Медики нашли неожиданное средство для лечения коронавируса

Эксперименты были проведены на обезьянах специалистами из университета Сан-Паулу.

Ученые выяснили, что молекулы яда змеи из Бразилии, которую также называют «жараракусу», негативно влияет на процесс размножения COVID-19. Соответствующие эксперименты были проведены на обезьянах специалистами из университета Сан-Паулу.

Об этом сообщает информационное агентства Reuters (перевод — cursorinfo.co.il).

Ученые рассказали, что у них получилось выяснить, что змеиный яд угнетает один из белков коронавируса, от которого, по сути, зависит его размножение. Так, способность размножаться падает на 75 процентов.

Примечательно, что пептид яда при этом не наносит вред клеткам организма носителя или больного.

Более того, этот пептид вполне можно синтезировать в лабораторных условиях, а потому забирать яд непосредственно у змей нет никакой необходимости.

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