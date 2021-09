В Нью-Йорке — сильное наводнение из-за урагана «Ида»

Почти все линии подземки прекратили свою работу.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию из-за сильных дождей, которые привели к наводнению в мегаполисе. Он призвал людей не выходить из домов, сообщает Reuters в четверг, 2 сентября.

"Пожалуйста, оставайтесь дома сегодня вечером и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи выполнять свою работу. Держитесь как можно дальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Или вообще не выезжайте на дороги", – призвал мэр.

Наводнение в Нь-Йорке спровоцировал ураган Ида, который позже ослаб до тропического шторма. Обильные осадки привели к затоплению метрополитена. Почти все линии подземки прекратили свою работу. Спасателям пришлось эвакуировать людей.

В соцсетях появилось множество видео из затопленного мегаполиса.

Напомним, ураган Ида достиг побережья Мексиканского залива в американском штате Луизиана 29 августа. Из-за разгула стихии без света остались 2 млн жителей штата. Предварительный ущерб оценен в 40 млрд долларов.

В результате урагана Ида погибли уже шесть человек. Из них двое – сотрудники компании Pike Electric, которые погибли пытаясь восстановить электросети.

JUST IN 🚨 All subway services in New York city suspended due to severe flooding pic.twitter.com/00p4BR4Alu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

BREAKING 🚨 Catastrophic situation in New York City after flooding. This is 28th street, NYC



pic.twitter.com/NRnOiMepwd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

NYC Floods 🚨 Multiple homes flooded in New York City. This one’s in Brooklyn



pic.twitter.com/yxnhT9trAS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021