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В Нью-Йорке — сильное наводнение из-за урагана «Ида»

  • 2.09.2021, 11:53
  • 1,542
В Нью-Йорке — сильное наводнение из-за урагана «Ида»

Почти все линии подземки прекратили свою работу.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию из-за сильных дождей, которые привели к наводнению в мегаполисе. Он призвал людей не выходить из домов, сообщает Reuters в четверг, 2 сентября.

"Пожалуйста, оставайтесь дома сегодня вечером и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи выполнять свою работу. Держитесь как можно дальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Или вообще не выезжайте на дороги", – призвал мэр.

Наводнение в Нь-Йорке спровоцировал ураган Ида, который позже ослаб до тропического шторма. Обильные осадки привели к затоплению метрополитена. Почти все линии подземки прекратили свою работу. Спасателям пришлось эвакуировать людей.

В соцсетях появилось множество видео из затопленного мегаполиса.

Напомним, ураган Ида достиг побережья Мексиканского залива в американском штате Луизиана 29 августа. Из-за разгула стихии без света остались 2 млн жителей штата. Предварительный ущерб оценен в 40 млрд долларов.

В результате урагана Ида погибли уже шесть человек. Из них двое – сотрудники компании Pike Electric, которые погибли пытаясь восстановить электросети.

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