В Нью-Йорке — сильное наводнение из-за урагана «Ида»
- 2.09.2021, 11:53
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Почти все линии подземки прекратили свою работу.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию из-за сильных дождей, которые привели к наводнению в мегаполисе. Он призвал людей не выходить из домов, сообщает Reuters в четверг, 2 сентября.
"Пожалуйста, оставайтесь дома сегодня вечером и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи выполнять свою работу. Держитесь как можно дальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Или вообще не выезжайте на дороги", – призвал мэр.
Наводнение в Нь-Йорке спровоцировал ураган Ида, который позже ослаб до тропического шторма. Обильные осадки привели к затоплению метрополитена. Почти все линии подземки прекратили свою работу. Спасателям пришлось эвакуировать людей.
В соцсетях появилось множество видео из затопленного мегаполиса.
Напомним, ураган Ида достиг побережья Мексиканского залива в американском штате Луизиана 29 августа. Из-за разгула стихии без света остались 2 млн жителей штата. Предварительный ущерб оценен в 40 млрд долларов.
В результате урагана Ида погибли уже шесть человек. Из них двое – сотрудники компании Pike Electric, которые погибли пытаясь восстановить электросети.
JUST IN 🚨 All subway services in New York city suspended due to severe flooding pic.twitter.com/00p4BR4Alu— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021
BREAKING 🚨 Catastrophic situation in New York City after flooding. This is 28th street, NYC— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021
pic.twitter.com/NRnOiMepwd
NYC Floods 🚨 Multiple homes flooded in New York City. This one’s in Brooklyn— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021
pic.twitter.com/yxnhT9trAS
NYC Floods 🚨 Multiple homes flooded in New York City. This one’s in Brooklyn— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021
pic.twitter.com/yxnhT9trAS
Serious flooding in #brooklyn from #Ida pic.twitter.com/X1xn47IwdM— Unequal Scenes (@UnequalScenes) September 2, 2021
#IdaAftermath wreaking some havoc on the drains in #brooklyn #ida pic.twitter.com/Y4lekWfA2H— Unequal Scenes (@UnequalScenes) September 2, 2021