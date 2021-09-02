Песков ушел от ответа на вопрос о новом российском кредите для Минска 4 2.09.2021, 11:50

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Дмитрий Песков

фото:GettyImages

Вопрос денег в отношениях Кремля и Лукашенко становится все более щепетильным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, войдет ли вопрос о предоставлении нового кредита Беларуси в повестку встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве 9 сентября.

«Давайте не будем забегать вперед», — сказал в комментарии для ТАСС представитель Кремля, отвечая в четверг на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что после переговоров Путин и Лукашенко планируют «провести большую пресс-конференцию с вопросами, поэтому будет возможность их спросить».

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