закрыть
2 сентября 2021, четверг, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Песков ушел от ответа на вопрос о новом российском кредите для Минска

4
  • 2.09.2021, 11:50
  • 2,996
Песков ушел от ответа на вопрос о новом российском кредите для Минска
Дмитрий Песков
фото:GettyImages

Вопрос денег в отношениях Кремля и Лукашенко становится все более щепетильным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, войдет ли вопрос о предоставлении нового кредита Беларуси в повестку встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве 9 сентября.

«Давайте не будем забегать вперед», — сказал в комментарии для ТАСС представитель Кремля, отвечая в четверг на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что после переговоров Путин и Лукашенко планируют «провести большую пресс-конференцию с вопросами, поэтому будет возможность их спросить».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»