Песков ушел от ответа на вопрос о новом российском кредите для Минска

Песков ушел от ответа на вопрос о новом российском кредите для Минска4
- 2.09.2021, 11:50
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Вопрос денег в отношениях Кремля и Лукашенко становится все более щепетильным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, войдет ли вопрос о предоставлении нового кредита Беларуси в повестку встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве 9 сентября.
«Давайте не будем забегать вперед», — сказал в комментарии для ТАСС представитель Кремля, отвечая в четверг на соответствующий вопрос.
Песков отметил, что после переговоров Путин и Лукашенко планируют «провести большую пресс-конференцию с вопросами, поэтому будет возможность их спросить».