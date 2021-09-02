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В Кремле случилась истерика из-за встречи президентов Украины и США

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  • 2.09.2021, 11:57
  • 6,940
В Кремле случилась истерика из-за встречи президентов Украины и США

Позицию РФ по переговорам Байдена и Зеленского озвучил пресс-секретарь Путина Песков.

России "совсем не нравится" то, что США одобряют евроатлантические устремления Украины. Так на сообщения из Вашингтона, где состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет пропагандистский российский ресурс ТАСС.

"Это то, что нам совсем не нравится", – сказал подчиненный российского лидера Владимира Путина.

По словам Пескова, в Кремле также заметили планы США по оказанию Украине военной помощи. Как выразился в духе российской пропаганды секретарь Путина, это "потенциально может быть причиной для непредсказуемых действий" Украины на Донбассе.

Спикер администрации президента РФ посетовал, что "российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня" на встрече Зеленский-Байден, и что речь там шла "о дружбе против России".

Кроме того, Песков уверял сотрудников СМИ, что Эстония, Латвия и Литва "совершенно несостоятельно и необоснованно" опасаются агрессии России.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе с Байденом; заявил, что вышел "нормальный мужской разговор".

Глава МИД Украины Кулеба уверен, что президенты "вывели отношения Украина-США на новый уровень".

Тем временем сенатор-республиканец недоволен словами Байдена Зеленскому: говорит, "солнечные батареи не остановят агрессию РФ".

Было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства – вот документ об этом.

Зеленский также предложил Байдену формат участия в переговорах по Донбассу, в США будут думать.

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