СМИ: Талибы начинают военную операцию против сил сопротивления в Панджшере 2.09.2021, 12:17

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Фото: Reuters

Боевики заявили о провале переговоров.

Талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после того, как переговоры с лидером сопротивления Ахмадом Масудом провалились.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.

В августе на фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы захватили все крупные города, включая Кабул.

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