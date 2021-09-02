«Приложим все силы, чтобы наша «Погоня» горела тысячами огней в веках» 2.09.2021, 12:16

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фото: reuters

Страна, очнись!

Участник одного из минских чатов рассказал о главном символе белорусов:

— Для белоруса самым ценным является символ единства, который многие века сопровождает не одно поколение в стремлении к свободе, независимости и счастью. Символ, который объединил всех нас вместе, символ, который заставляет нас вставать в единый строй в надежде на лучшее.

Как бы не пытались разобщить нас и запугать, мы не опустим руки и приложим все силы, чтобы наш символ, наша Погоня, горела тысячами огней в веках.

Страна, очнись!

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