«Приложим все силы, чтобы наша «Погоня» горела тысячами огней в веках»
- 2.09.2021, 12:16
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Страна, очнись!
Участник одного из минских чатов рассказал о главном символе белорусов:
— Для белоруса самым ценным является символ единства, который многие века сопровождает не одно поколение в стремлении к свободе, независимости и счастью. Символ, который объединил всех нас вместе, символ, который заставляет нас вставать в единый строй в надежде на лучшее.
Как бы не пытались разобщить нас и запугать, мы не опустим руки и приложим все силы, чтобы наш символ, наша Погоня, горела тысячами огней в веках.
Страна, очнись!