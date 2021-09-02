закрыть
2 сентября 2021, четверг, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Приложим все силы, чтобы наша «Погоня» горела тысячами огней в веках»

  • 2.09.2021, 12:16
  • 1,270
«Приложим все силы, чтобы наша «Погоня» горела тысячами огней в веках»
фото: reuters

Страна, очнись!

Участник одного из минских чатов рассказал о главном символе белорусов:

— Для белоруса самым ценным является символ единства, который многие века сопровождает не одно поколение в стремлении к свободе, независимости и счастью. Символ, который объединил всех нас вместе, символ, который заставляет нас вставать в единый строй в надежде на лучшее.

Как бы не пытались разобщить нас и запугать, мы не опустим руки и приложим все силы, чтобы наш символ, наша Погоня, горела тысячами огней в веках.

Страна, очнись!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»