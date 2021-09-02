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Стало известно, о чем заявила Мария Колесникова в последнем слове

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  • 2.09.2021, 12:48
  • 8,016
Стало известно, о чем заявила Мария Колесникова в последнем слове
Мария Колесникова

Активистка штаба Виктора Бабарико начала выступление на белорусском языке.

Телеграм-канал штаба Виктора Бабарико рассказал, о чем говорила политзаключенная Мария Колесникова в последнем слове на так называемом «закрытом суде».

К сожалению, услышать последнее слово белорусы не смогли, но телеграм-канал узнал некоторые подробности.

Мария Колесникова начала выступление на белорусском языке, процитировав отрывок Альгерда Бахарэвича, который ей прислали в письме солидарные белорусы. Мария отметила, что процесс над ней и Максимом Знаком исторический, вне зависимости от того, каким будет по нему решение.

Мария Колесникова рассказала о нравственном выборе, совести, уважении и любви к людям. О том, что с какой бы окраской по телевидению не звучало слово «демократия», нельзя игнорировать то, что написано про нашу страну в Основном законе.

Она поблагодарила всех адвокатов, которые были лишены права на профессию в ходе этого процесса, и закончила последнее слово характерным выступлением Марии Колесниковой о будущем Беларуси, словно и года не прошло.

Напомним, приговор Марии и Максиму вынесут 6 сентября в 12:00. Адрес: ул. Маяковского 119а, суд Минского района.

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