Страны «ядерной пятерки» отказались от саммита с Путиным
- 2.09.2021, 12:55
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Кремль ждал этого больше года.
Идея президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав, впервые озвученная прошлым летом, так и не дошла до реализации, пишет finanz.ru.
Хотя с момента, когда Путин выступил с инициативой прошло больше года, никаких конкретных подвижек по вопросу проведения встречи до сих пор нет, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявления о заинтересованности провести такую встречу со стороны многих лидеров, но пока, по-прежнему, конкретики по месту нет, и когда она состоится - сказать сейчас не представляется возможным», - заявил Песков.
При этом в Кремле по-прежнему считают идею актуальной. Развитие событий в мире лишний раз это подтверждает, заявил Песков.
В Кремле, по его словам, не питают иллюзий относительно прекращения санкционной политики в адрес России.
«Мы знаем, что Вашингтон очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую политику конструктивной», - заявил Песков.
Путин, напомним, в июне 2020 года выступил с идеей проведения саммита стран - постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Как заявил тогда президента, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами.