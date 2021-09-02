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Страны «ядерной пятерки» отказались от саммита с Путиным

  • 2.09.2021, 12:55
  • 5,426
Страны «ядерной пятерки» отказались от саммита с Путиным

Кремль ждал этого больше года.

Идея президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав, впервые озвученная прошлым летом, так и не дошла до реализации, пишет finanz.ru.

Хотя с момента, когда Путин выступил с инициативой прошло больше года, никаких конкретных подвижек по вопросу проведения встречи до сих пор нет, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы слышали заявления о заинтересованности провести такую встречу со стороны многих лидеров, но пока, по-прежнему, конкретики по месту нет, и когда она состоится - сказать сейчас не представляется возможным», - заявил Песков.

При этом в Кремле по-прежнему считают идею актуальной. Развитие событий в мире лишний раз это подтверждает, заявил Песков.

В Кремле, по его словам, не питают иллюзий относительно прекращения санкционной политики в адрес России.

«Мы знаем, что Вашингтон очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую политику конструктивной», - заявил Песков.

Путин, напомним, в июне 2020 года выступил с идеей проведения саммита стран - постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Как заявил тогда президента, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами.

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