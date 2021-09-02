Доступ к базе «тунеядцев» в Беларуси стал платным 2.09.2021, 12:58

1,192

иллюстрационное фото: еврорадио

Изменения наступили 1 сентября.

С начала осени власти обновили базу "тунеядцев" и внесли в нее тех, кто не смог подтвердить свою занятость за второй квартал 2021 года. Если у людей, попавших в базу, есть жилье, они будут по полным тарифам платить за газоснабжение, отопление и горячую воду, сообщает euroradio.fm.

Проверить свое наличие в базе можно при помощи сертификата электронной цифровой подписи физического лица или уникального идентификатора. До 1 сентября эта услуга была бесплатной. Теперь же придется заплатить 42 копейки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».