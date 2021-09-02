Ученые нашли древних людей с необычными предметами на головах 2.09.2021, 13:01

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Интересное открытие было сделано в Трансильвании.

Археологи занимались исследованием древнего кладбища, площадь которого составляет больше 900 квадратных километров. Ему примерно 6 тысяч лет. Им удалось обнаружить уникальное захоронение с людьми, которые в могилах имеют на черепах или рядом со ступнями урны. Специалисты считают, что в данных урнах могла быть еда, которую по древним поверьям умершие употребляли тогда, когда переходили в загробный мир.

Об этом сообщает Livescience (перевод — planetanovosti.com).

Интересное захоронение было найдено в Трансильвании. Стоит отметить, что рядом располагаются совершенно два разных поселения. Одно из них относится к эпохе неолита. Другое же принадлежит кельтам. Оно было возведено на руинах прежнего поселения и его возраст не превышает две тысячи лет. Специалисты собираются провести анализ для того, чтобы установить примерный возраст, а также пол останков захороненных людей. Кроме того, они планируют получить информацию относительно их заболеваний.

Если говорить непосредственно о поселениях, то были зафиксированы некоторые следы стен домов из дерева, а также яма, в которой хранились продукты. Археологи считают, что захоронения можно отнести к эпохе неолита, ведь кельты в свою очередь сжигали умерших и хоронили исключительно урны с их прахом. Стоит отметить, что многие древние народы в могилы клали продукты. Даже тех людей, которых приносили в жертву, перед смертью обязательно кормили.

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