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Джен Псаки: Киев знает, что нужно для вступления в НАТО

  • 2.09.2021, 13:06
Джен Псаки: Киев знает, что нужно для вступления в НАТО
Джен Псаки
фото: getty Images

Пресс-секретарь Белого дома назвала три важных момента.

Власти Украины знают, что необходимо делать для того, чтобы страна вступила в НАТО.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что на июньском саммите члены Альянса в совместном заявлении подтвердили, что поддерживают "право Украины выбирать свою будущую внешнюю политику, без вмешательства извне, в том числе по стремлению Украины вступить в НАТО".

Псаки отметила, что Украина знает, какие шаги должна совершить для вступления в НАТО.

"Украине нужно сделать определенные шаги, чтобы соответствовать требованиям членства в НАТО. Мы поддерживаем стремление украинского руководства работать именно в этом направлении. Мы поддерживаем усилия любого претендента, который хочет вступить в НАТО и работает над достижением этих целей", - сказала она.

Псаки уточнила, что среди таких шагов проведение реформ, направленных на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста.

"Думаю, важно понимать ... что это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. Мы продолжаем поддерживать и продолжаем призывать к тому, чтобы двери в НАТО оставались открытыми для соискателей, когда они будут готовы и в состоянии выполнить обязательства по членству и способствовать безопасности евроатлантического региона", - ответила спикер Белого дома на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО.

Отметим, в ходе визита в США президент Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно одной лишь поддержки со стороны НАТО.

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