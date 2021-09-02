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У белорусских банков не осталось денег на возврат вкладов?

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  • 2.09.2021, 13:11
  • 2,514
У белорусских банков не осталось денег на возврат вкладов?

С населением ведут странную игру, похожую на «пирамиду МММ».

Беларусские банки не оставляют попытки заполучить от беларусов их последние накопления. К примеру, Беларусбанк это делает, распространяя по почтовым ящикам рекламу «выгодных» депозитов. Примечательно, что реклама размещена не на привлекательных глянцевых буклетах или листовках, как это принято у уважающих себя банков, а с помощью черно-белой печати на разрезанном пополам листе А4, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Это совсем неудивительно, ведь положение у белорусских банков катастрофическое. Начиная с 2020-го года чистый отток валютных депозитов составил 2,3 млрд долларов или ровно треть от общей суммы вкладов. Это антирекорд за всю историю современной Беларуси. Во время кризиса 2015-2018 годов, например, всего было вынесено валюты на чуть более, чем 1 млрд долларов.

Отток вкладов неизбежно приводит к уменьшению кредитования бизнеса, т.к. денег у банков просто не остается, а это, в свою очередь приводит к волне банкротств и к очередным оттокам депозитов, вызывая эффект домино. Но самое опасное — то, что, в связи с тем, что в банках всегда находится меньше наличных денег, чем туда занесли вкладчики, а должники все вернуть не смогут, значительная доля вкладчиков не сможет получить свою валюту назад. Проще говоря, если сейчас 5-10% держателей обратится в банки за возвратом своих вкладов, то у них скорее всего не окажется наличных денег, чтобы их выплатить.

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