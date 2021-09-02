Инопланетный агент Telegram-канал «СерпомПо»

2.09.2021, 13:19

Отчего «агентской прессе» в России не взять добровольно еще одно звание?

Не писать пред каждым материалом: «Мы посланцы неосвоенного Марса»? Не указать: «Мы творим на Земле галактическое дело»? Не воскликнуть: «Мы против чуждых ценностей галактики Андромеда»?

Пойти надо широко, с треском штанов поставив ногу на иную планетную твердь. Обжечь ступни кипящим Юпитером!

Нужно признать свое родство с «Секретными материалами», с «Визитерами», с репликантами из «Бегущего по лезвию». Предупреждать публику, кто мы есть.

Тогда иноагентство развеется в космических вихрах, разорвется взрывом сверхновой. И никто не вспомнит, что было оно на Земле.

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