закрыть
2 сентября 2021, четверг, 13:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Инопланетный агент

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 2.09.2021, 13:19
Инопланетный агент

Отчего «агентской прессе» в России не взять добровольно еще одно звание?

Не писать пред каждым материалом: «Мы посланцы неосвоенного Марса»? Не указать: «Мы творим на Земле галактическое дело»? Не воскликнуть: «Мы против чуждых ценностей галактики Андромеда»?

Пойти надо широко, с треском штанов поставив ногу на иную планетную твердь. Обжечь ступни кипящим Юпитером!

Нужно признать свое родство с «Секретными материалами», с «Визитерами», с репликантами из «Бегущего по лезвию». Предупреждать публику, кто мы есть.

Тогда иноагентство развеется в космических вихрах, разорвется взрывом сверхновой. И никто не вспомнит, что было оно на Земле.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»