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Мнение о ситуации в стране: Пружина разожмется

  • 2.09.2021, 13:31
  • 2,426
Мнение о ситуации в стране: Пружина разожмется
Фото: Reuters

Продолжение истории с ИП не заставило себя должно ждать.

В безумных кабинетах бродит мысль с 2022 года запретить применять УСН для ИП, что, в общем-то, можно приравнять к умерщвлению, пишет специализирующийся на инсайдах Telegram-канал «Ник и Майк». Поэтому дальнейшие пункты про подоходный налог 16 процентов (для некоторых видов деятельности он вообще будет поднят до 20 процентов) в расчет можно не принимать. Это уже будет мало кому интересно. Документы прошли уже несколько этапов согласования.

Остается напомнить, что в 2020 году ИП заплатили более 250 млн долларов налогов. А вообще вся их деятельность сформировала около 3 процентов ВВП.

В высоких кабинетах только ничего не говорится про следующий шаг. Хунта предполагает, что экс-предприниматели пойдут на заводы? Но на какие, если там вовсю идут сокращения? Уедут из страны? Но, видимо, хунта не совсем понимает, какое количество мелких задач выполняют ИП, в том числе из тех, что в ином случае ляжет на плечи ЖЭСов и ЖЭКов. Это нарушение того самого равновесия в обществе, которое позволяло многим людям пребывать во внутренней эмиграции. Хунта активно просит всех выйти из домика.

Ну, что ж, вы сами этого хотели. Белорусы могут долго терпеть, но эта пружина разожмется и мало тогда не покажется никому. «Белорусское объединение рабочих», которое объявило предзабастовочное состояние, сделало вот такие стикеры, которыми можно украшать улицы ваших городов.

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