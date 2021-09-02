Студент «по приколу» потратил $27 на странную валюту и через четыре года обнаружил у себя на счету миллионы 2 2.09.2021, 13:29

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иллюстрационное фото

История началась в 2009 году в Норвегии.

Сайт onliner.by поделился историей норвежского студента, который неожиданно для себя стал миллионером:

— Норвегия. 2009 год. Местный студент Кристофер Кох оканчивал докторантуру. В процессе работы над диссертацией о шифровании молодой человек узнает о существовании такой невиданной штуковины, как биткоин. Для получения порции практических знаний норвежец даже тратится на нее. Сведения разнятся в зависимости от источника, но сумма не вылезла за 27 баксов. С учетом конских норвежских ценников, вообще ни о чем.

Еще раз: шел 2009 год. О биткоине хоть как-то заговорили только в 2008-м, реагируя на мировой финансовый кризис. Потраченных денег Коху хватило на 5 тысяч монет.

Осуществив покупку, Кристоф решет поделиться (новостями, а не биткоинами) со своей девушкой. А та мало того что не выражает никакого восторга, так еще и устраивает парню взбучку, мол, лучше бы занялся чем-то полезным для себя и для общества, а не разбазаривал бюджет на игрушечные деньги.

— Она думала, что я трачу деньги на всякую ерунду. Типа покупаю много там разных технических мелочей, на которые у меня никогда нет времени, — вспоминает норвежец.

Дальше была успешная защита и реальная жизнь: необходимость искать работу да прочие бытовые штуковины. Биткоин при этом какой-то суперурожайности не демонстрировал. Кох справедливо позабыл о своей покупке и продолжил жить дальше.

Норвегия. 2013-й. Шел апрель. Кристоф серфил по интернету и читал про феномен безопасной цифровой валюты, в частности зашифрованных сетей Tor. И тут увидел знакомое слово, что заставило вспомнить о сделанном вложении.

— Тогда я подумал, а разве у меня не было такого? — рассказывает Кох.

О вложении-то парень вспомнил, а вот о нужных циферках пароля — нет. Однако все СМИ дружно писали, что стоимость биткоина взлетела в несколько сотен раз, транслируя некоторую зависть к их владельцам. Потому Кристоф потратил целый день на попытки оживить память по части паролей к своим кошелькам и в итоге преуспел.

По обменному курсу на тот момент стоимость 5000 биткоинов составляла 5 миллионов крон — или 885 тысяч долларов. Как же хорошо помнить все свои пароли!

Кох — умный парень, все же окончил докторантуру. Потому, когда узнал, каким богатством обладает, не стал продавать все сразу. Порадуемся за человека — денег у него по-прежнему много, статус миллионера сохраняется.

Надо понимать, что партнерша норвежца забрала все свои слова назад. Тем более ее молодой человек купил модную трехкомнатную квартиру в престижном районе Осло Тейене. Говорят, теперь девушка считает, что он может тратить свои деньги на все, что хочет. Вообще все.

Вложение в квартиру, к слову, было обдуманным — Кох снял только 1,1 миллиона норвежских крон, оставив остальные свои активы работать. Кроны поступали на банковский счет порционно. Скорость транзакций была медленной. Оттого Кох развлекал себя утренней проверкой счета.

— Каждый день я заходил в онлайн-банк и видел, что счет вырос. Плюс 50 000 крон, снова плюс 50 000 крон, — смеется норвежец. — Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что они так взлетят.

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