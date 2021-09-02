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Силы сопротивления в Панджшере одержали крупную победу над талибами

  • 2.09.2021, 13:37
  • 2,054
Силы сопротивления в Панджшере одержали крупную победу над талибами
Фото: AFP

Сражение произошло сегодня ночью.

Силы сопротивления в Панджшере заявили, что за ночь убили 350 боевиков движения "Талибан", их оружие захвачено, говорится в сообщении фронта национального сопротивления Афганистана, передает ria.ru.

"Прошлой ночью бойцы национального сопротивления убили 350 террористов "Талибана", когда те пытались захватить районы в Панджшерской долине. Их оружие было захвачено", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении фронта, который говорит от имени сил сопротивления.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане", что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула.

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