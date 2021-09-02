Турция начинает новую партию в игре за Западные Балканы 1 Владимир Цыбульник, «Зеркало недели»

2.09.2021, 14:04

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Анкара использует мягкую силу для расширения своего влияния в регионе.

В конце августа президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган посетил Боснию и Герцеговину, а также Черногорию.

Визиты были несколько необычные: каждый из них длился всего лишь несколько часов. При этом посещение Сараево началось с присутствия всей семьи Эрдогана на шариатском венчании дочери лидера мусульман БиГ Бакира Изетбеговича. Затем семья турецкого президента пришла на могилу отца Изетбеговича, первого президента независимой Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича. Он был другом Эрдогана. Ярким событием стала церемония открытия отреставрированной на турецкие деньги жемчужины центра Сараево мечети Башчарчия и прогулка по историческому центру столицы. А переговоры с членами Президиума БиГ стали третьей в 2021 году встречей Эрдогана с боснийско-герцеговинскими коллегами.

А вот первый визит Эрдогана в Черногорию по приглашению ее президента Мило Джукановича носил уже более официальный характер. И здесь демонстрация личных отношений заняла не последнее место: прогулка по исторической столице Цетине вместе с женами и последующий обед доставили, похоже, удовольствие и гостю, и хозяину.

Конечно же, демонстрация личных отношений лидеров является важным аспектом в двусторонних отношениях. Конечно же, открытие мечети, свадьба внучки друга, прогулка по городу — важные составляющие официального визита. Но каковы же реальная причина и цель визита Эрдогана в БиГ и Черногорию?

Ответ заключается в активизации политики неоосманизма. Она предусматривает динамичное расширение турецкого политического, экономического, гуманитарного, военного присутствия на Западных Балканах, часть которых входила в состав Османской империи, возрождение ее культуры и традиций. В первую очередь в Боснии и Герцеговине, где большая часть населения — мусульмане. Недаром еще в 2011 году тогдашний министр иностранных дел Турции и один из архитекторов неоосманизма Ахмет Давутоглы, будучи в Сараево, заметил, что «ощущает себя с Сараево как дома».

Возвращение Турции на Западные Балканы с помощью мягкой силы ускоряется, что тревожит других игроков в регионе — Россию, ЕС, США. Но геополитическая ситуация ныне благоприятствует Анкаре. Вашингтон и Брюссель озабочены постафганской ситуацией, беженцами, противоречивой политикой Джо Байдена и приближающимися выборами в ФРГ и Франции. Россия, продолжающая гибридную войну против Украины, увязла в Сирии и получила новые очаги напряженности на своих южных границах. У КНР проблемы с соседями, Тайванем и США.

В такой ситуации Западные Балканы оказались на задворках внимания геополитических акторов, чем Турция и решила воспользоваться.

В визите Эрдогана в БиГ и Черногорию выделим несколько аспектов.

Так, в обеих странах отмечались хорошие политические отношения с Анкарой. А Эрдоган вновь подтвердил, что Турция несет «историческую ответственность за Балканы» и в первую очередь — за БиГ. По его словам, «Босния занимает особое место в сердцах наших людей», базирующееся на исторической, духовной и человеческой общности. Именно поэтому Анкара продолжит поддерживать территориальную целостность и стабильность БиГ, «ключевой» страны для мира в регионе.

Впрочем, в БиГ фактором нестабильности остается член Президиума от сербского народа Милорад Додик, недавно запретивший сербам принимать участие в работе государственных органов страны. Но Додик не был бы Додиком, если бы и здесь не устроил шоу, заявив, что будет встречаться с Эрдоганом. И он таки встретился с ним, при этом отбросив обвинения в нарушении собственного же распоряжения. Но встретился подальше от объективов фото- и телекамер, уже в самом здании Президиума, не приняв участия в торжественной церемонии встречи президента Турции перед ним.

Поддержание политической стабильности и религиозной терпимости в Черногории также оказалось в поле зрения Анкары. Важной для Сараево и Подгорицы была заявленная Эрдоганом поддержка евроатлантической интеграции обеих стран.

Хотя обе страны, которые посетил Эрдоган, не являются приоритетными торговыми партнерами для Турции, она заинтересована в расширении экономических связей турецкого бизнеса с ними. Что и подтвердили переговоры в Сараево и Цетине.

Турецкий бизнес с помощью Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТІКА) охотно и успешно работает на рынках обеих стран, деловая культура которых близка туркам.

В Черногории с 2018-го по 2020 год число компаний, принадлежащих турецким гражданам, выросло в два раза и достигло 3,6 тыс. (29,4% от предприятий с иностранным капиталом). Турки работают в отельном бизнесе, управляют частью железной дороги, присутствуют в системе образования. Два президента согласились с тем, что есть немало возможностей увеличения товарооборота с нынешних почти 200 млн евро до 250 млн.

Вполне вероятно, что Джуканович и Эрдоган говорили о возможности турецкой помощи в решении проблемы черногорского долга Китаю из-за проблем на строительстве автобана в сторону границы с Сербией. А это, ни много ни мало, 1 млрд евро.

Обсуждение экономических вопросов с членами Президиума БиГ ознаменовалось вступлением в силу с 1 августа Договора о свободной торговле между двумя странами, что позволит увеличить объем торговли с 900 млн евро до 1 млрд.

Отмечался успех программы «Турецкая финансовая линия» объемом 100 млн евро. За десять лет ее реализации прямую помощь получили почти 10 тысяч семей предпринимателей в 105 общинах, оказана помощь в трудоустройстве более 5 тысяч человек.

Непростым было обсуждение ситуации вокруг строительства автобана Сараево—Белград—Сараево, в котором участвуют БиГ, Сербия и Турция. Проект стоимостью 3 млрд евро имеет огромное значение для развития торгово-экономических отношений между странами региона. Сербия при участии турецкой компании Tasyapi, уже инвестировавшей в проект 300 млн евро, успешно его реализует. А вот в БиГ два энтитета никак не могут определить маршрут будущей дороги, и каждый из них настаивает на своем проекте. В результате воз и ныне там, а дороги нет.

Эрдоган на всех встречах также акцентировал важность развития культурного сотрудничества с обеими странами. Именно здесь наиболее ярко проявляется мягкая сила, с помощью которой Турция расширяет и закрепляет свое присутствие на Западных Балканах.

В БиГ создана сеть организаций, способствующая продвижению османско-мусульманских ценностей, среди которых Фонд Юнуса Эмре, Фонд Маариф, вышеупомянутое ТІКА. Они создают светские и религиозные учебные заведения в БиГ и Черногории. Отправляют сотни молодых людей в Турцию для получения высшего образования (в том числе военного), откуда те возвращаются большими ее друзьями. Фонды создали четыре учебных заведения, языковые школы и факультативы по изучению турецкого языка, который успешно конкурирует с английским и немецким языками. Ведется огромная работа по сохранению «общего исторического наследия», восстановлению построек османского периода.

Для президента Эрдогана целью мини-турне по не самым крупным странам региона было не только обсуждение перспектив углубления двусторонних связей. Оно стало демонстрацией расширения турецкого присутствия в регионе, что подтвердил первый визит в Черногорию. В это же время США и ЕС не могут найти правильных решений проблем Западных Балкан и обеспечить их стабильность и развитие. Не говоря о России, не оставляющей попыток дестабилизировать регион.

Визит стал сигналом основным игрокам на Западных Балканах: Турция не уступит никому свой пашалык Босния (напомним, это османская провинция на Западных Балканах, включавшая в свой состав территорию нынешних БиГ, части Сербии, Венгрии и Хорватии). С этой целью Эрдоган, опытный политик, понимающий балканскую ментальность, намерен ускорять расширение турецкого влияния, используя мягкую силу для «возвращения домой».

Владимир Цыбульник, «Зеркало недели»

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