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«Чижа кошмарят, потому что думают, что он утаил миллиарды»

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  • 2.09.2021, 14:07
  • 8,130
«Чижа кошмарят, потому что думают, что он утаил миллиарды»
ЮРИЙ ЧИЖ

Что происходит с бывшим «кошельком таракана»?

1 сентября внесены изменения в давний указ Лукашенко о преференциях «Трайплу» Юрия Чижа, и теперь Чиж должен вернуть в бюджет полученные 13 лет назад льготы. Самого Чижа продолжают содержать в СИЗО. Источники «Нашей Нивы» рассказывают, что может стоять за этим решением.

Смысл претензий заключается в том, что якобы Чиж в свои лучшие коммерческие годы вывел из Беларуси и упрятал за границей значительную сумму, которая может превышать миллиард долларов.

Теперь Чижа вынуждают вернуть эту сумму, но для этого нет юридических оснований: официально бизнесмен должен вернуть только то, что ему насчитали в 2016 году по первому уголовному делу за уклонение от уплаты налогов. Он и старается по графику погашать долг.

Источники НН отмечают, что выплаты по первому уголовному делу и дали повод полагать, что деньги у бизнесмена есть. А изменения в указ Лукашенко создают «юридические основания» для взыскания новых сумм.

Вместе с тем, в бизнес-кругах высказывают сомнения о финансовой успешности Юрия Чижа. Нет сомнений, что в свое время он распоряжался миллиардами, но значительная часть его активов сейчас управляется другими бизнесменами. А сам Чиж шестой месяц находится в СИЗО. Вместе с ним были задержаны руководители нескольких компаний, которые остались партнерами после разгрома его империи.

Претензии у силовиков возникли к топ-менеджменту «Кварцмелпрома» — предприятия в Малоритском районе, которое обеспечивало мелом «Березастройматериалы» (предприятие бизнес-империи Чижа). Есть вопросы к руководителям «Данпрода» — производителя свинины на Воложинщине.

Наконец, начались проблемы в «Нефтехимтрейдинге» — это один из последних продолжавших работать бизнесов Чижа. У сети из 11 заправок, три из которых находятся в Минске, отобрали лицензию на реализацию топлива.

Насколько известно «Нашей Ниве», это дело перекликается с предыдущим уголовным делом против Чижа в 2016-м, когда его задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Тогда дело до суда не дошло, так как Чиж признал вину и возместил ущерб. Но как можно предположить, счет ему выставили немалый, выплаты растянуты во времени. Чиж по сей день должен и государству, и бизнес-партнерам, которые взыскивали с него долги через суд.

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