В Брюсселе врачи будут прописывать посещения музеев для борьбы с последствиями COVID-19 1 2.09.2021, 14:10

Необычное лечение.

Врачи в Брюсселе смогут назначить посещение музеев в рамках трехмесячного испытания, призванного восстановить психическое здоровье на фоне пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Пациентам, которые лечатся от стресса в больнице Бругманна, одной из крупнейших в бельгийской столице, будет предложено бесплатное посещение пяти государственных музеев города, охватывающих темы от моды до канализации.

Результаты пилотного проекта будут опубликованы в следующем году с намерением продолжить инициативу, если удастся облегчить симптомы выгорания и другие формы психических расстройств.

Дельфина Хауба, руководитель ведомства по вопросам культуры в Брюсселе, сказала, что ее вдохновила схема в Квебеке, где врачи могут назначить пациентам до 50 посещений музеев в год.

В брюссельском пилоте посещения музеев будут назначены отдельным людям и группам стационаров в больнице Бругманна. "Кризис COVID-19, подчеркивает стресс, выгорание и другие патологии, подтвердил актуальность такого проекта", - сказала Хауба.

Привлеченные заведения будут включать финансируемые государством музеи на Гран-Плас, Музей моды и кружева на Рю-де-ла-Виолетта, Музей канализации возле железнодорожной станции Миди и Гардероб Манекен-Пис, рядом со статуей писающего мальчика. Центр современного искусства на площади Святой Екатерины также является частью проекта.

Хауба надеется, что частные музеи и коллекции искусства предоставят свои услуги в будущем.

"Было доказано, что искусство может быть полезным для здоровья, как психического, так и физического", - добавила она.

Подобные рецепты, в частности, для облегчения страданий людей с деменцией, были испытаны в Великобритании. Отчет парламентской группы рекомендовал в 2017 году, чтобы медицинские рецепты предусматривали лечение искусством.

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