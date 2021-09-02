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Стало известно, какой будет погода в Беларуси в ближайшую неделю

  • 2.09.2021, 14:15
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Стало известно, какой будет погода в Беларуси в ближайшую неделю

Белгидромет опубликовал прогноз.

«Календарная осень в Беларуси стартовала настоящей осенней погодой: плотные слоистые облака затягивают небо на большей части территории страны, отметки на термометрах заставляют с грустью вспоминать летнее тепло, а в конце текущей и начале следующей недели и вовсе нас ждут первые в этом осеннем сезоне заморозки», - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 3 сентября, сохранится прохладная погода, не добавит комфорта и сильный порывистый ветер. Ночью по северу, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем будет от плюс 13 по северу до 20 градусов тепла по югу страны.

В выходные, 4-5 сентября, погоду в Беларуси обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, распространяющаяся с севера Европы. В субботу местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.

В воскресенье ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по Беларуси ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах возможны слабые заморозки от нуля до минус 1. Днем будет 10-17 градусов тепла.

По предварительным прогнозам синоптиков, до середины следующей недели погоду в Беларуси будет формировать холодный скандинавский антициклон, смещающийся на территорию Беларуси. Поэтому существенных осадков не ожидается, а температурный фон будет ниже положенного по календарю.

В понедельник-среду, 6-8 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки от нуля до минус 3. Днем будет 10-17 градусов тепла.

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