Российские скрепы сыпятся со скоростью и шумом 4 Олена Степова, «Информационное сопротивление»

2.09.2021, 14:35

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Процесс заметен даже для слепых и глухих.

Знаете, если бы я была фанатиком теорий мировых заговоров, я бы начала эту статью с крикливых заголовков типа «Путин сокращает поголовье россиян по условиям договора с масонами», «Путин получил тонну золота за уничтожение России», «как скоро масоны захватят русские земли»… Ну, и так далее!

Но, в мировые заговоры я не верю, масонов просто обожаю, как и иллюминатов и инопланетян, они существа умные, в отличие от простого народа с лучшим в мире советским образованием, поэтому каку в руки брать не будут, то есть марать руки о русских. Русские-россияне такая сущность, что с самоуничтожением справится сама, успешно и без каких-либо заговоров и помощи извне.

РФ помпезно отрапортовала о том, что изобрела вакцину от всего, то есть от ковид. «Спутник» русские назвали инновацией и прорывом, правда, еще ни одна страна, которая заинтересовалась «кремлевским лекарством от всего» не получила от русских внятных медицинских и клинических исследований для апробации вакцины.

«Спутник» начали колоть на РФ массово и даже в приказательном порядке. И сразу выросли и смертность, и заболеваемость. Странное совпадение. Такое впечатление, что «Спутником» решили просто проредить РФ от лишних россиян.

Жители ОРДЛО так смеялись над мерами по ковид-безопасности, которые начали вводить на мирных территориях Украины и в других странах. Еще бы, ведь «русских ковид не берет, это гей-болезнь, скрепные и православные люди ковидом не болеют». Но, вакцину из рук Путина ОРДЛО приняло, как божественную струю, без капли сомнения.

Сейчас и на РФ, и в ОРДЛО высокие и смертность от ковид, и заболеваемость. Больницы забиты. Лекарства через знакомых просят привезти из Украины. Ростовская область первой встретила COVID-19, первой встретила и штамм «дельта». Высокая концентрация военных, постоянное массовое движение людей, ну, и «скрепы и православие», гарантирующие , что «русские ковидом не болеют».

Реклама анти-ковидных мероприятий и насмешки над ковид-безопасностью привели к тому, что ни РФ, ни ОРДЛО не выполняло санитарных норм, скрывало факты заболеваемости, играло со статистикой. И эти территории накрыло.

И, вот, казалось бы, делайте выводы, но, нет. И это еще не все вопросы в ковидной теме.

Россияне покупают справки и всячески стараются увернуться от вакцинирования российским «Спутником» в то время, как жители ОРДЛО платят взятки, чтобы получить эту спасительную, по их мнению, вакцину.

Дикая, неубиваемая вера в «величие России», она уже погубила многих жителей Донбасса, но, судя по ситуации, все еще жива и продолжает выписывать премию Дарвина носителям триколорадных идей.

За время получения РСФСРом независимости (россияне избегают этого слова, у них суверенитет) — кстати, напомню, что 12 июня 1990 года государственный суверенитет получила не Россия, не РФ, а именно РСФСР (День приятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР), о чем есть повод задуматься россиянам и не только – там просто проедают все, что было, и строительно-технологический бум коснулся исключительно крупных городов, областных центров.

Даже поселки золотодобытчиков выглядят, как лагеря ГУЛага, без канализации, воды, дорог. Знаменитый город-мэм Воронеж больше похож на большую деревню. Те же дома с резным палисадом без канализации, те же дороги из глины и грязи, те же свалки и деревянные туалеты, что и 100 лет назад. Всю это замоскворецкую убогость россияне называют «величием».

Слово «величие» они клеят везде, как пластырь, чтобы залатать дыры. Свалка, разбитые дороги, сгнившие дома-бараки, тут же называются «русским величием» или еще круче «православными скрепами». Чаще всего, «скрепы» и «величие» клеят вместе, чтобы два раза не вставать, а то развалится. Особенно нравится, когда русские-россияне размышляют о своих дырах в сгнивших домах с позиции «величия» — «нам Омерика завидует, поэтому хочет разрушить». Здесь вместо «омерики» многие вставляют нужное «иллюминаты, масоны, евреи», а теперь еще и «украинцы».

В общем, весь мир хочет разрушить величие России, чтобы пожить в деревянных бараках и сходить «по нужде» в деревянную дыру, которая помнит еще попу Ленина. Нет, я не хочу сказать, что вот полный застой. Конечно же, нет, реально строятся новые дома в Москве и других областных центрах, растут новостройки, разные модные магазины, которые на России почему-то принято называть иностранными словами и писать названия иностранными буквами, но, то такое. Но, вот чтобы открытия, инновации, технологии, которыми бы пользовался весь мир и хвалил РФ — этого нет.

И не нужно в пример инновационно-технологических прогрессов приводить «ладу-калину», это даже не смешно.

Россияне пользуются айфонами, афподами, импортными стиралками, микроволновками, пылесосами, ноутами и телевизорами. Да и «на Берлин» они почему-то предпочитают ездить на иностранных машинах. Иногда смешно читать, как очередной российский патриот, который против США и укро-хунты идет с дедом на Берлин, попал по пьяни в ДТП на импортной машине. А вот эти 9-ти майские гонки на машинах, автопробеги «за дедами на Берлин» на мицубиси, хондах, нисанах, бмвехах…

Но, так устроен мозг русского-россиянина, что в своем глазу он бревна не видит, у него везде импортозамещение, то есть, он реально не осознает подвоха в том, что орет и что делает.

Зато в кино-о-о-о! В кино русские-россияне спасают мир инновациями, роботы–врачи, роботы-следователи, русские компьютера пересаживают русским мозг (уже смешно). Правда, в кино все крутые герои ездят тоже не на московпроме, да и из денег предпочитают доллары, ну, то такое, красивое, русскому уму неприглядное. В кино русские демонстрируют величие во всей красе. Именно из-за кино донбасяне и полюбили Россию, еще бы, там ведь лучшее в мире русское образование, почти, как советское, лекарства от всего, которым еще Горбачева от Чернобыля лечили и Брежнева от поноса на целине.

В общем, в 2014-м году донбасяне в критической своей массе светясь счастьем и предвкушением, рассказывали друг другу байки о русском величие, скрепах и пабагатому.

Особенно напрягало, когда это делали люди, живущие в 12 км от российской границы. А еще больше те, кто более 10 лет не был в этой самой величавой России.

«Откуда вы знаете, как там живут люди», — с ужасом спрашивала я фанатиков триколорадной жизни. «Ну, так в кино показывали, люди рассказывали, вон, поп в церкви крест на пузе дает, что будет пабагатому, это ж Россия, Путин, там все по- справедливости, для людей, там у олигархов забирают, а людям раздают, Путин он, как Ленин и Сталин, и даже чуть-чуть Брежнев, поэтому все будет пабагатому», — отвечал народ, глядя на меня с прищуром и подозрением, а не укро-фашист ли я часом.

После получения такого ответа я тянулась к знаниям, то есть к врачебным трактатам по шизофрении и параноидальному психозу.

У нас в Свердловске вот зависимость от «кремлевских таблеток от всего» была просто катастрофична. Особенно у врачей, которые их продавали, учителей и чиновников, которые их покупали. Кремлевские таблетки от рака, от облучения телефонами, от гастрита, поноса, импотенции, от негативного воздействия посетителей… Вы себе представить не можете, чего я насмотрелась за годы жизни в приграничье. Да, и все это продавали-кушали люди с лучшим в мире советским образованием.

О, образование! 80% всех врачей и экономистов Свердловска, Ровеньков, Краснодона и 60% того же в Луганске имеющих диплом о высшем образовании, полученный в 90-е годы, получали его в РФ, а именно в Ростове. И когда в Украине появились требования о нострификации дипломов, выданных иностранными ВУЗами, на Луганщине чуть-чуть поплохело всем, подтвердить посещение ростовского ВУЗа и написание дипломной работы могли не многие.

Но, речь не об этом, речь о том, что рядом с нами была страна-пример, как нельзя жить, а этого примера никто не видел. Критическая масса людей видела симулякр, кино, афишу, плакатик, рекламку «ах, как жить на руси хорошо», и свое мнение о жизни на России складывала по киногероям, фильмам и рекламе, ну, еще из разговоров родни.

О, эти задушевные разговоры про пенсии, сало, колбасу по 2-20, в них простой народ всегда голоден, холоден (это, если говорящий из Украины) и всегда бодр, сыт, обласкан (если он из РФ). Тот же еж сейчас в разговорах с «народом Донбасса», который точно знает, как мы здесь голодаем и точно знает, что он живет лучше, чем при «укро-хунте». Что-что, а приврать у нас любят.

И я все время удивлялась, ну, вот как, как живя в Луганской и Донецкой области не знать, как живет соседняя Ростовская, Белгородская области РФ. Для меня это было загадкой, особенно в эпоху интернета. Гуглили ростовских целителей, кремлевские таблетки от всего, а вот уровень жизни и законы РФ не гуглили. А жаль!

Ну, что было, то было. Вот сейчас «народ Донбасса» живет в этом всем величии и скрепах, гордится, божится, что живут лучше, чем когда-либо, ждет «вот-вот Россия нас возьмет», млеет «Россия нам дала гуманитарку» и снова, понимаете, снова не видит ни драных стен в ростовских больницах, ни высокой смертности в стране-изобретателе «вакцины спутник от всего», ни дырку от бублика в «кремлевских таблетках от всего».

Знаете, я вот все время верила в то, что пожив по-русски донбасяне проснутся. Но, нет! Нет! Понимаете? Умирают, достают по блату таблетки из Украины и США, ходят среди гниющих мусорных куч, пьют шахтную воду из бочки, ездят в турне «за покупками в Пятерочку» в Таганрог и… и ждут, когда «вот-вот возьмут в Россию».

Давка за российскими паспортами. Взятки, чтобы стать гражданином РФ. Ненависть к Украине. Чтобы что? Пожить по-русски?!..

***

«В Шахтах обрушился потолок в здании ковидного госпиталя. Инцидент произошел в палате, где лежат переведенные из реанимации пациенты. Об инциденте рассказала местным журналистам родственница мужчины, который проходит там лечение. Слава богу, никто не пострадал. «Повезло человеку, на чью кровать это обрушилось — его не было в этот момент на своем месте», — рассказала женщина изданию «КВУ Шахты».

Администрация медучреждения пояснила, что потолок обвалился во время плановых работ по промывке и опрессовке системы отопления».

***

«В Ростове от ковида умер вице-президент торгово-промышленной палаты области Сергей Шнейдер.Сделанная им ранее прививка от коронавируса не спасла мужчину от заболевания.

Вакцинацию он прошел в мае, но спустя время все-таки заболел. Три недели врачи боролись за его жизнь в реанимации одного из ковидных госпиталей Ростова, сообщил 1рнд.ру. Тем не менее, мужчина скончался — об этом стало известно 31 августа. Ему было 67 лет.Это не первая смерть от ковида среди дончан, сделавших прививку. Ранее, 25 августа, от ковид умер начальник управления по вопросам миграции донского МВД Федоренко. Он привился в июне, а в августе попал в ковидный госпиталь, где скончался после резкого ухудшения состояния».

***

«В Ростовской области будут отстранять от работы непривитых сотрудников вузов.

Как оказалось, среди специалистов высших учебных заведений вакцинировались только 58%, сообщил санитарный врач региона Ковалев.

«Если в школах привились уже около 80% работников, то не очень хорошо выглядит ситуация в высших учебных заведениях, где хотя бы один раз сделали прививку только 58% сотрудников, а с учетом переболевших эта цифра едва дотягивает до 62%», — прокомментировал глава донского Роспотребнадзора».

***

«В Волгодонске из окна ковидного госпиталя горбольницы №1 выпал пациент.

Падение с пятого этажа оказалось смертельным для 57-летнего мужчины. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии. Погибшего звали Сергей. Болезнь протекала в средней форме тяжести. Он хотел поскорее выписаться, чтобы попасть домой к супруге, но врачи его не отпускали. Постоянно грозился сбежать рано или поздно. Тело обнаружили под окнами больницы только около десяти утра 29 августа, погибшего не замечали на протяжении более чем 8-ми часов».

***

«Жители города Азова закопали яму, приняв ее за будущий фундамент под вышку 5G, которая может распространять ковид и влиять на поведение людей. Позже выяснилось, что это были археологические раскопки и отношения к инфраструктуре сотовой связи они не имеют отношения.Местные археологи даже подали заявление о самоуправстве на хулиганов.

Раскопки велись на Комсомольской улице возле школы №11. Там разрабатывали разведочный шурф на месте городища Азака-Таны. Но родители во главе с городским депутатом восприняли земляные работы, как подготовку к установке вышки сотовой связи и испугались ее вредного воздействия на детей, так как на районе зафиксирована сильнейшая вспышка ковид и высокая смертность среди граждан».

Ну, как вам русский мир? Величие? Скрепы? Русских вирус не берет?

А сейчас перейдем к новостям «маленьких угольных швейцарий». Ведь люди, проживающие там, в критическом своем большинстве, очень хотели пожить по-русски. Со скрепами. Величием. Кремлевскими таблетками от всего.

Думаю, что у них получилось!

*** «Скидывайтесь на стройматериалы и делайте сами!». Именно так заявил глава поселкового совета поселка Горняк (Ровеньковский городской совет) касательно вопроса о восстановлении водоснабжения в поселке. А там в данный момент без воды осталось около 1000 человек из-за обрушения стены здания водозаборного сооружения. Интересно, а за что тогда люди платят Луганскводе, зачем они платят налоги? Зачем нам такая власть, если все, что она делает – обворовывает простых людей, а как у людей возникают проблемы – они самоустраняются. При этом имеют наглость говорить обычным гражданам – свои проблемы решайте сами. Так, а зачем вы такие нужны? Куда смотрит власть в Луганске? Что вы вообще полезного для народа делаете? Кучка бесполезных воров».

***

«Мужчина поделился опытом лечения ковида в одной из больниц столицы ЛНР.

«Привозят нас в 4 больницу, заселяют меня в отделение. В палатах мест не хватает, поэтому селят в коридоре. Место неплохое, здесь больше свежего воздуха. Коридоры переполненные. На все отделение, по идее, должен быть главный врач, четыре лечащих врачей и восемь человек медперсонала. По факту есть всего лишь один. Евгений Васильевич, низкий вам поклон. На смену заступает один медработник. Сутки они работают, не останавливаясь, нас лежало в отделении 40 человек, каждому нужно поставить капельницу, а потом её поменять. Мне только в первый день поставили пять капельниц. Условия просто катастрофические, лежим друг на друге. Лекарства просто так не достать. Надо звонить родственникам. Некоторые попадают сюда целыми семьями, и им некому передать лекарства. Каждому дают список из 26 примерно позиций. Один из препаратов пришлось заказывать в Украине (бельгийский, фирмы Pfizer). В ЛНР его официально нет, но достать можно в районе 6000 рублей, на Украине 900 гривен. По лекарствам получилось около 40 тысяч. Если сюда попадаете, рассчитывайте, что у вас должно быть 30 тысяч в кармане. Бесплатного здесь нету ничего. О лечении. Если не суетишься, на тебя никто не обращает внимание. Люди по 40 минут зовут медиков», — рассказывает пациент.

И это ещё не все. Всей этой картине добавляет ужаса не только то, что в коридорах лежат не только пациенты на кислородной поддержке, а и… (барабанная дробь) мешки с медицинским мусором. Вообще бытовые условия не для слабонервных. Возле отделения – переполненные мусорные баки, с медицинскими отходами в том числе».

***

«Граждане ЛНР, которые получили паспорта РФ и СНИЛС, НЕ СМОГУТ получить обещанные 10 000 рублей на ребенка! Дело в том, что с 02.07.2021 эти деньги могут получить только граждане РФ, которые имеют прописку в РФ или временную регистрацию на год и более. Так же, нужна справка со школы, что ребенок учится именно на территории РФ. Так что, очередное обещание, которым людей мотивировали получать паспорта РФ и СНИЛСы, оказалось ложью. Эти деньги смогут получить жители РФ, но никак не ЛНР».

Русские скрепы и величие сыплются с такой скоростью и шумом, что глухой и слепой бы заметил, и только жители ОРДЛО продолжают верить в «вот-вот».

Олена Степова, «Информационное сопротивление»

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