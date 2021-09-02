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Министр обороны Латвии: ЕС должен думать не об Афганистане, а о Беларуси

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  • 2.09.2021, 14:45
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Министр обороны Латвии: ЕС должен думать не об Афганистане, а о Беларуси

Важно не только скоординировать действия по этому вопросу, но и поддержать новые санкции.

На информационной встрече министров обороны стран Евросоюза, которая прошла в Словении, министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал европейские страны сконцентрироваться на ситуации в Беларуси.

«Дело не в войсках, а в политической воле. И о чем мы должны думать – не Афганистан, а прежде всего о Беларуси. Вот что важно», – подчеркнул он.

Важно не только скоординировать действия Евросоюза по этому вопросу, но и поддержать новые санкции, так как на их границы продолжается давление:

«Сейчас дело не в беженцах, и медиа должны посвящать этому больше внимания. Ведь сейчас все смотрят на Афганистан, но происходящее в Беларуси – гибридная атака, где государство похищает людей, ставит им визу и выталкивает в пограничную зону. Вот что сейчас делает Беларусь. И это очень опасно, так как одновременно проходят учения Запад-2021, они сталкиваются в том же месте на границах Евросоюза».

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