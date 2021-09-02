Белорусы установили очередной рекорд по кредитам 3 2.09.2021, 15:07

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На что берут деньги у банков?

Задолженность физлиц по кредитам на 1 августа составила 15 миллиардов 896,8 миллиона рублей, сообщает Нацбанк. В общей сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки. При этом задолженность по потребительским кредитам продолжает снижаться, а по кредитам на недвижимость по-прежнему растет.

По сравнению с началом этого года общий объем задолженности по кредитам физлиц увеличился на 194,3 миллиона рублей. За июль этот показатель вырос на 104,4 миллиона рублей.

При этом объем задолженности по потребительским кредитам продолжает снижаться, падение идет с сентября 2020 года. На 1 августа этого года этот показатель составлял 5 миллиардов 209,3 миллиона рублей. Эта сумма на 31,8 миллиона рублей меньше, чем месяцем ранее. Напомним, минувшей осенью банки ужесточали условия выдачи кредитов из-за нехватки ликвидности.

Объем кредитов на недвижимость прирастает каждый месяц. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 августа составила 10 миллиардов 605 миллионов рублей. По сравнению c предыдущим месяцем сумма увеличилась на 137,3 миллиона рублей. Банки минувшей осенью также ограничивали кредитование недвижимости, но в начале нынешнего года начали возобновлять это кредитование. На протяжении всего 2020 года и в этом году долги белорусов перед банками по недвижимости растут.

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