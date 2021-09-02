закрыть
2 сентября 2021, четверг, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики рассказали об эффекте двойной вакцинации от COVID-19

  • 2.09.2021, 15:14
  • 3,988
Медики рассказали об эффекте двойной вакцинации от COVID-19
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные более двух миллионов человек.

Британские исследователи подсчитали, что взрослые, получившие двойную вакцинацию, имеют на 47% меньше шансов заболеть длительным COVID-19, если они все же заразятся коронавирусом.

Команда проанализировала данные более двух миллионов человек, регистрирующих свои симптомы, тесты и статус вакцины в приложении UK Zoe Covid Symptom Study, сообщает nv.ua.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные за в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021 года, включая 1,240,009 (первая доза) и 971,504 (вторая доза) вакцинированных взрослых в Великобритании.

Исследование показало, что в маловероятном случае заражения COVID-19 после двойной вакцинации риск длительного COVID снижается почти вдвое. Также было меньше госпитализаций (на 73% меньше) и меньшее бремя острых симптомов (на 31% меньше) среди полностью вакцинированных. Характер наиболее частых симптомов был аналогичен невакцинированным взрослым — например, аносмия (потеря обоняния) кашель, лихорадка, головные боли и усталость.

Все эти симптомы были более легкими и о них реже сообщалось вакцинированными людьми, и у них была вдвое меньше шансов получить множественные симптомы в первую неделю болезни. Чихание было единственным симптомом, который чаще отмечался у вакцинированных людей с COVID-19.

Интересно, что люди, живущие в наиболее неблагополучных районах, подвергались большему риску заражения после однократной вакцинации. Хотя сам по себе возраст не был фактором риска, у людей, у которых были проблемы со здоровьем, ограничивающие их независимость, такие как слабость, была вдвое большая вероятность заражения COVID-19 после вакцинации.

Полученные данные демонстрируют необходимость нацеливания на группы риска. Уже доказано, что немощные взрослые люди в непропорционально большей степени страдают от COVID-19.

Ведущий исследователь доктор Клэр Стивс из Королевского колледжа Лондона сказала: «Что касается бремени длительного COVID, то наше исследование показало, что двойная вакцинация значительно снижает риск заражения вирусом. Однако среди наших немощных, пожилых людей и людей, живущих в неблагополучных районах, риск по-прежнему велик, и им следует срочно уделить приоритетное внимание ревакцинации».

Министр здравоохранения и социального обеспечения Саджид Джавид сказал: «Вакцины COVID-19 спасли более 105 000 жизней и предотвратили более 24 миллионов инфекций только в одной Англии. Это исследование обнадеживает, предполагая, что вакцины не только предотвращают смерть, но и могут помочь предотвратить некоторые более продолжительные симптомы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»