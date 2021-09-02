Медики рассказали об эффекте двойной вакцинации от COVID-19 2.09.2021, 15:14

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные более двух миллионов человек.

Британские исследователи подсчитали, что взрослые, получившие двойную вакцинацию, имеют на 47% меньше шансов заболеть длительным COVID-19, если они все же заразятся коронавирусом.

Команда проанализировала данные более двух миллионов человек, регистрирующих свои симптомы, тесты и статус вакцины в приложении UK Zoe Covid Symptom Study, сообщает nv.ua.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные за в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021 года, включая 1,240,009 (первая доза) и 971,504 (вторая доза) вакцинированных взрослых в Великобритании.

Исследование показало, что в маловероятном случае заражения COVID-19 после двойной вакцинации риск длительного COVID снижается почти вдвое. Также было меньше госпитализаций (на 73% меньше) и меньшее бремя острых симптомов (на 31% меньше) среди полностью вакцинированных. Характер наиболее частых симптомов был аналогичен невакцинированным взрослым — например, аносмия (потеря обоняния) кашель, лихорадка, головные боли и усталость.

Все эти симптомы были более легкими и о них реже сообщалось вакцинированными людьми, и у них была вдвое меньше шансов получить множественные симптомы в первую неделю болезни. Чихание было единственным симптомом, который чаще отмечался у вакцинированных людей с COVID-19.

Интересно, что люди, живущие в наиболее неблагополучных районах, подвергались большему риску заражения после однократной вакцинации. Хотя сам по себе возраст не был фактором риска, у людей, у которых были проблемы со здоровьем, ограничивающие их независимость, такие как слабость, была вдвое большая вероятность заражения COVID-19 после вакцинации.

Полученные данные демонстрируют необходимость нацеливания на группы риска. Уже доказано, что немощные взрослые люди в непропорционально большей степени страдают от COVID-19.

Ведущий исследователь доктор Клэр Стивс из Королевского колледжа Лондона сказала: «Что касается бремени длительного COVID, то наше исследование показало, что двойная вакцинация значительно снижает риск заражения вирусом. Однако среди наших немощных, пожилых людей и людей, живущих в неблагополучных районах, риск по-прежнему велик, и им следует срочно уделить приоритетное внимание ревакцинации».

Министр здравоохранения и социального обеспечения Саджид Джавид сказал: «Вакцины COVID-19 спасли более 105 000 жизней и предотвратили более 24 миллионов инфекций только в одной Англии. Это исследование обнадеживает, предполагая, что вакцины не только предотвращают смерть, но и могут помочь предотвратить некоторые более продолжительные симптомы».

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