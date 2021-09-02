Польские таможенники предотвратили контрабанду шпицев из Беларуси

Польские таможенники предотвратили контрабанду шпицев из Беларуси7
- 2.09.2021, 15:19
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Собак везли через пункт пропуска «Тересполь».
Гражданин Германии, выезжая из Беларуси в Польшу, через пункт пропуска «Тересполь» спрятал четырех щенков померанского шпица в боковых стенках багажника, сообщает польская таможня.
Немец заявил, что это его собаки и он везет их домой – в Эрцхаузен. Документы на шпицев отсутствовали.
Мужчина получил штраф 2,4 тысячи злотых (более 600 долларов) и вернулся в Беларусь вместе с собаками.