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Польские таможенники предотвратили контрабанду шпицев из Беларуси

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  • 2.09.2021, 15:19
  • 7,350
Польские таможенники предотвратили контрабанду шпицев из Беларуси
фото: epa

Собак везли через пункт пропуска «Тересполь».

Гражданин Германии, выезжая из Беларуси в Польшу, через пункт пропуска «Тересполь» спрятал четырех щенков померанского шпица в боковых стенках багажника, сообщает польская таможня.

Немец заявил, что это его собаки и он везет их домой – в Эрцхаузен. Документы на шпицев отсутствовали.

Мужчина получил штраф 2,4 тысячи злотых (более 600 долларов) и вернулся в Беларусь вместе с собаками.

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