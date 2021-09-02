Руководство минского «Атланта» в панике 2 2.09.2021, 16:17

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Рабочим запретили передвигаться по территории предприятия.

Telegram-канал «Белоруссого объединения рабочих» (БОР) поделился информацией о ситуации на минском «Атланте». Кажется, руководство предприятия в панике после введения в Беларуси предзабастовочного состояния:

— На заводе «Атлант» дали приказ сотрудникам отдела безопасности останавливать людей, перемещающихся по заводу в рабочее время, сообщает канал БОР. Требовать доклад и документы на перемещение. В случае их отсутствия — наказывать. Наказывать людей за пользование мобильным телефоном, курение в рабочее время в отведенных местах.

Неужели завод настолько в плачевном состоянии, что от одного лишь передвижения сотрудников может развалиться? И почему руководство так боится утечек информации? Как показывает практика, это, конечно, бесполезно. Если ты как руководитель не хочешь чтобы о твоих промахах писали все каналы, просто работай хорошо или иди переучиваться на грузчика.

Выходит, беда с «Атлантом». Или с башкой. В любом случае это не отменяет приближающейся забастовки. Поэтому хватит прокрастинировать. Впереди выходные, как раз можно заняться делом — съездить в магазин и закупить продуктов. Скоро мы останемся дома.

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