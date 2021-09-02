Рождаемость в России рухнула до минимума за 20 лет 2 2.09.2021, 16:40

1,404

Призывы рожать детей не помогают.

Россия продолжает ускоряться в свободном падении в демографическую яму, пишет finanz.ru.

Несмотря на призывы рожать детей, к которым подключились чиновники вплоть до президента России, и нацпроект «Демография», на который в бюджете заложено 4 триллиона российских рублей, уровень рождаемости в стране продолжает снижаться, а естественная убыль населения бьет многолетние рекорды.

За первую половину 2021 года в РФ родилось 678,1 тысячи детей, сообщил Росстат докладе «О социально-экономическом положении» страны.

По сравнению с тем же периодом прошлого года рождаемость упала на 2,9 тысячи детей. В относительном выражении - 9,4 человека на 100 тысяч населения в этом году и 9,3 в прошлом - уровень рождаемости в России оказался на минимуме с 2001 года.

Число умерших за январь-июнь при этом выросло на 153,5 тысячи человек, до 1,1 миллиона. В результате первую половину года страна закончила с естественной убылью населения в 421,9 тысячи человек.

По сравнению с прошлым годом скорость вымирания увеличилась на 265,5 тысячи человек, или 59%, в относительном выражении - 5,8 человека на 100 тысяч населения - стала рекордной за 16 лет.

В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. При этом в в 60 субъектах РФ это превышение составило 1,5-2,9 раза.

Приток мигрантов, который компенсировал естественную убыль вплоть до 2016 года, пятый год подряд оказывается меньше скорости, с которой убывает коренное население.

За январь-июнь в России приехали 66 тысяч мигрантов, преимущественно из стран СНГ, что покрыло лишь 27,1% естественной убыли.

В результате за полгода численность постоянного населения России сократилась на 207,7 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом скорость этого процесса увеличилась на 41%.

Согласно Росстату, из руин Советского союза Россия вынесла 148,5 млн человек постоянного населения. К началу 2000х эта цифра снизилась до 146,8 миллиона человек, а к 2009 году достигла минимума за современную историю страны - 142,7 миллиона.

Затем пять лет население медленно увеличивалось на фоне благополучия «тучных 2010х» с нефтью дороже 100 долларов за баррель. К 2014 году в РФ постоянно проживало 143,6 млн человек. Присоединение Крыма добавило к этой цифре еще 2,7 миллиона.

К январю 2018-го численность населения РФ достигла 146,88 млн человек, после чего вновь начала сокращаться - до 146,78 млн на январь-2019, 146,74 млн - на январь-2020 и 146,17 млн - на январь-2021.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».