Историк: Лукашенко уже проиграл, а его режим — это колосс на глиняных ногах 2.09.2021, 16:52

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Александр Фридман

Все может посыпаться в любой момент.

Историк, доктор философии Александр Фридман в интервью kyky.org высказал мнение, что все происходящее в Беларуси — не случайность. Белорусы должны были получить прививку от диктатуры, избавиться от иллюзий:

– Сегодня происходит ситуация внутреннего излома: есть агонизирующая, отжившая свое диктатура, но есть и новая Беларусь, которая родилась в августе 2020-го. И в этой двойственной реальности появились свободные люди, которых уже невозможно загнать под плинтус.

Более 20 лет назад я уехал из страны, – было ощущение, что в Беларуси ничего не изменится. Но когда в прошлом году стали происходить все эти события, я не смог оставаться в стороне. Я понимал, что это долгий путь, долгая борьба. Поэтому главное, что сегодня стоит объяснить людям, – никто не проиграл, ничего не закончилось. Да, быстрой победы в августе не случилось, но сейчас мы играем долгую шахматную партию, где правила часто условны. Но Лукашенко уже проиграл, а его режим – это колосс на глиняных ногах. И как бы диктатор ни пытался штукатурить фасад и замазывать трещины, разрушение идет изнутри. Оно незаметно, но все может посыпаться в любой момент. Август 2020-го стал началом конца эпохи Лукашенко.

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