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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

  • 2.09.2021, 16:59
Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

В выходные страну ожидают первые осенние заморозки.

На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности — ожидается сильный ветер. В выходные погода не исправится — будет прохладно, а еще нас ждут первые в этом осеннем сезоне заморозки. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Днем 3 сентября, в пятницу, во многих районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду ожидается и в Минске.

В выходные в Беларусь придет холодная воздушная масса с севера Европы. Днем в субботу ожидается до +17 °C, а вот ночью всего +2.9 °C. В воскресенье температура воздуха ночью составит 1−7 градусов выше нуля, в отдельных районах возможны слабые заморозки от 0 до — 1 °C. Днем будет до +17 °C.


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