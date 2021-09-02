Что означает режим ЧП в приграничных с Беларусью регионах Польши?
- 2.09.2021, 17:05
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Сегодня его ввел президент Анджей Дуда.
Решением президента Польши Анджея Дуды чрезвычайное положение на границе с Беларусью будет введено временно, сроком на 30 дней, и коснется 183 населенных пунктов в Подляском и Люблинском воеводствах (в приграничной с Беларусью зоне).
Режим ЧП предполагает ряд ограничений, в частности, на проведение развлекательных и массовых мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов, а также введены более строгие правила относительно права на владение оружием и боеприпасами.
Режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.
Отметим, что в последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.