Что означает режим ЧП в приграничных с Беларусью регионах Польши? 2.09.2021, 17:05

1,452

Фото: twitter.com/mblaszczak

Сегодня его ввел президент Анджей Дуда.

Решением президента Польши Анджея Дуды чрезвычайное положение на границе с Беларусью будет введено временно, сроком на 30 дней, и коснется 183 населенных пунктов в Подляском и Люблинском воеводствах (в приграничной с Беларусью зоне).

Режим ЧП предполагает ряд ограничений, в частности, на проведение развлекательных и массовых мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов, а также введены более строгие правила относительно права на владение оружием и боеприпасами.

Режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.

Отметим, что в последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».