закрыть
2 сентября 2021, четверг, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что означает режим ЧП в приграничных с Беларусью регионах Польши?

  • 2.09.2021, 17:05
  • 1,452
Что означает режим ЧП в приграничных с Беларусью регионах Польши?
Фото: twitter.com/mblaszczak

Сегодня его ввел президент Анджей Дуда.

Решением президента Польши Анджея Дуды чрезвычайное положение на границе с Беларусью будет введено временно, сроком на 30 дней, и коснется 183 населенных пунктов в Подляском и Люблинском воеводствах (в приграничной с Беларусью зоне).

Режим ЧП предполагает ряд ограничений, в частности, на проведение развлекательных и массовых мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов, а также введены более строгие правила относительно права на владение оружием и боеприпасами.

Режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.

Отметим, что в последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»